Aceptada a trámite una segunda denuncia por agresión sexual contra Iñigo Errejón: "Si gritas será peor"

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite una segunda denuncia contra el ex diputado Iñigo Errejón por supuesta agresión sexual.

Esta denuncia está interpuesta por una segunda actriz, que por el momento mantiene la condición de testigo protegido. Los hechos en este caso sucedieron en octubre de 2021 y decidió poner la denuncia el pasado mes de febrero tras estar en contacto con Elisa Mouliaá.

Al igual que en el caso de Mouliáa, es el abogado Alfredo Arrién quien representa a la denunciante. El letrado reconoció este lunes la admisión a trámite de la denuncia sin dar más detalle “por expreso deseo de la denunciante”.

De lo que ha podido conocerse hasta el momento, tras conversar por redes sociales (Instagram y Telegram) la actriz y el exdiputado se conocieron en persona en septiembre de 2021.

Después de un primer encuentro donde el acercamiento solo estuvo limitado a unos besos en el domicilio de Errejón, se sucedieron encuentros esporádicos que provocaron que el denunciado comenzara a tener “conductas de carácter controlador y celoso”.

Los hechos de la denuncia

Fue el 16 de octubre de 2021 cuando el político presuntamente agredió sexualmente a la víctima tras obligarla a abandonar un boda para acudir a un bar donde estaba él y obligarla a practicarle una felación en el baño, en este contexto ella accedió por la presión y el consumo de alcohol y cocaína que ambos inhalaron.

Tras el encuentro sexual en el baño del bar, ambos abandonaron el local rumbo a la casa del diputado en un vehículo de un amigo. En el coche, según la querella, "el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento" a la actriz, que "manifestó de forma expresa su negativa, diciendo que no quería y tratando de apartarse físicamente, produciéndose un forcejeo". Pese a ello, asegura la denuncia, Errejón "persistió en su conducta, intentando penetrarla pese a la oposición activa de la denunciante".

La denunciante explica en su denuncia que en un momento Errejón se aproximó al oído de y le susurró: "si gritas será peor"; y también: "si te resistes será peor".

Antes de ingresar al domicilio, la actriz practicó una felación al político ante la insistencia de este y el “estado de bloqueo de la denunciante”.

En el interior de la vivienda, Errejón manifestó a la víctima su “intención de mantener relaciones sexuales con penetración vagina”, negándose la víctima a hacer sin preservativo.

Pese a que Errejón la aseguró que no habría penetración, en la denuncia se describe que “de manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara". "La penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente el denunciado cesó", sentencia la denuncia