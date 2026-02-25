Segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ocurrida en 2021

El exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, saliendo del juzgado en una foto de archivo.

Una mujer de “reconocida proyección pública” ha presentado una segunda denuncia contra el exdiputado y exdirigente de Sumar y cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual con penetración que habría tenido lugar en octubre de 2021.

La denunciante está representada por el abogado Alfredo Arrién, el mismo letrado que ejerce la defensa de la actriz Elisa Mouliaá en la causa que mantiene abierta contra el exportavoz parlamentario. Según ha trascendido, la mujer ha solicitado al juzgado que su identidad se mantenga bajo “confidencialidad absoluta” y que se la considere testigo protegido, ante el temor a represalias y a una posible exposición mediática.

Relato de los hechos

Según el contenido de la denuncia, ambos se conocieron en 2021 a través de redes sociales y mantuvieron contacto durante semanas. El 16 de octubre de 2021 quedaron en una fiesta. En su relato, la mujer asegura que, en un contexto de consumo de alcohol y cocaína, accedió bajo presión a practicarle sexo oral en el baño del local.

Posteriormente, se desplazaron en el vehículo de un amigo del expolítico hasta su domicilio. Durante el trayecto, la denunciante afirma que Errejón habría realizado tocamientos sin su consentimiento e intentado penetrarla pese a su “oposición activa”, produciéndose un forcejeo. Según la denuncia, el exdirigente le habría susurrado frases como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”, lo que la acusación considera una intimidación directa.

Ya en el domicilio, la mujer sostiene que expresó su negativa a mantener relaciones sexuales sin preservativo. No obstante, siempre según su versión, el político la habría sujetado por el cuello, colocado de espaldas y penetrado vaginalmente “por la fuerza y sin su consentimiento”, pese a que ella gritó reiteradamente que cesara.

Tras lo ocurrido, abandonó el inmueble. La denuncia recoge que meses después sufrió un ataque de pánico e inició tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Se suma al caso Mouliaá

Esta nueva acusación se produce mientras continúa en curso el procedimiento judicial derivado de la denuncia presentada por Elisa Mouliaá en octubre de 2024 por presuntos hechos ocurridos también en 2021, un mes antes de los ahora denunciados. En ese proceso, Errejón está a la espera de la resolución judicial sobre su situación procesal.

Por el momento, no consta una reacción pública del exdiputado ante esta segunda denuncia. El procedimiento se encuentra en fase inicial y será el juzgado competente quien determine los próximos pasos en la investigación.