La Policía Nacional investiga el lanzamiento de varias botellas, aparentemente cócteles molotov, contra la parte trasera de la Comisaría Provincial de Palencia. El suceso ha motivado la activación de la alerta antiterrorista, según la información compartida por el sindicato policial JUPOL en sus redes sociales. Una de las botellas provocó un pequeño fuego en el exterior del recinto, aunque no se han registrado daños personales ni materiales, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Además, se localizó una mochila en el exterior de la comisaría que podría contener más botellas de características similares. Su contenido quedó pendiente de ser examinado por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX), que se desplazaron hasta el lugar para inspeccionar la zona. Como medida de precaución, se acordonó el entorno y se restringió el paso de personas y vehículos en la calle Pedro Berruguete, con la colaboración de la Policía Local.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, expresó su "condena más rotunda" y trasladó su "apoyo y respaldo" a los agentes de la Comisaría de Palencia. "Es inadmisible ejercer la violencia contra quienes trabajan cada día para garantizar la seguridad de todos. Quiero reconocer también la rápida respuesta policial y la colaboración de los servicios que están interviniendo", manifestó.

La investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido e identificar al autor o autores.

JUPOL reclama el reconocimiento de la profesión de riesgo

El sindicato policial JUPOL también se ha pronunciado sobre el ataque a través de sus redes sociales. En concreto, exige que el Gobierno reconozca a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo y regule una jubilación digna para todos sus efectivos, sin exclusiones.

JUPOL también dirigió sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que reprochó que aparezca bailando mientras, según denuncia el sindicato, siguen pendientes estas reivindicaciones. "Este Gobierno sigue negándose a reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo y a regular una jubilación digna para todos, sin dejar a nadie atrás", señala en su mensaje.