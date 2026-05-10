El activista español, Saif Abukeshek, detenido en Israel vuela libre hacia España

El activista español, Saif Abukeshek, detenido por Israel tras interceptar la flotilla de la Global Sumud donde viajaba con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a Gaza, ya vuela libre hacia España.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas".

Albares quiso agradecer la labor de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta".

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel confirmaba la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad sueco-española.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", anunció el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".