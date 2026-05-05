Israel retendrá seis días más a los activistas de la Flotilla detenidos

Un tribunal de Israel ha aceptado la petición de Fiscalía para prorrogar durante seis días más la detención de los dos activistas apresados durante el abordaje, la semana pasada, de la Flotilla que viajaba rumbo a Gaza.

Junto a las críticas por su captura en aguas internacionales, en el mar Mediterráneo, denuncian que los dos activistas que permanecen en una prisión israelí —un brasileño y un español— están siendo sometidos a malos tratos.

Es la organización Adalah, que les está dando asesoramiento legal en el país hebreo, la que ha hecho público que todavía no se han presentado cargos contra ellos, y que el único objetivo de que sigan bajo custodia es continuar los interrogatorios. Mientras, ha alertado, ambos permanecen "en total aislamiento" y "sometidos a una iluminación de alta intensidad constante".

En este contexto, y al tiempo que las autoridades israelíes aseguran que los dos detenidos tienen vínculos con Hamás, sus países de origen han exigido también su liberación inmediata. En el caso de España, ha sido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cargado contra la detención "completamente ilegal", del mismo modo que lo ha hecho el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.