Una tormenta eléctrica desata un incendio a más de 2.000 metros de altura en Huesca
MACIZO MONTAÑOSO
Una tormenta eléctrica desata un incendio forestal a más de 2.000 metros de altitud en Seira (La Ribagorza), donde despliegan siete medios aéreos y brigadas terrestres para contener las llamas.
Un incendio forestal declarado en un macizo montañoso a más de 2.000 metros de altura, en Sierra Calva, en el término municipal de Seira, en la Comarca de La Ribagorza, está activo este sábado y medios del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) trabajan en la zona.
El origen de las llamas en Seira es natural, consecuencia de una tormenta eléctrica que tuvo lugar este viernes y provocó una decena de incendios forestales en total, han indicado desde el Ejecutivo autonómico.
El fuego comenzó a las 18.20 horas del viernes, 31 de julio, y este sábado trabajan, por parte del Operativo Infoar del Gobierno de Aragón, cinco helicópteros con brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación aérea, brigadas terrestres de bomberos forestales y Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). A ellos se suman dos medios aéreos del Miteco.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SE MANTIENE ESTABLE
El fuego de Veguellina, en León, ya afecta a unas 1.400 hectáreas
Lo último
SALEN POR SU PROPIO PIE
Un vehículo se sale de la vía y vuelca en la OU-540 a su paso por Bande
POR LAS DIVISIONES
Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial