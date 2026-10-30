El acusado de matar a su pareja en Mazarrón, Murcia, alega que sus amputaciones le impedían agredirla

Vivienda donde ha sido hallado el cuerpo de una mujer asesinada presuntamente por su pareja, a 5 de diciembre de 2022, en Mazarrón.

El acusado de acabar con la vida de su pareja sentimental en la urbanización Camposol de Mazarrón (Murcia) en diciembre de 2022 ha negado este viernes ante el tribunal del jurado haber golpeado a la víctima hasta matarla porque, según ha indicado, las amputaciones y problemas de movilidad que sufre le impedían perpetrar tal agresión.

El procesado, que solo ha aceptado responder a las preguntas de su letrada, ha rechazado la tesis del Ministerio Fiscal —que le acusaba de golpear a la mujer a patadas y puñetazos— y ha señalado que desde hace muchos años padece la enfermedad de Buerger, patología que le ha provocado limitaciones físicas debido a la pérdida progresiva de extremidades.

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Además, la defensa ha argumentado que el día del suceso el enjuiciado sufría un cuadro avanzado de gangrena en un pie. "Tienes que estar en un lado para golpear y me caigo y no puedo", ha manifestado el acusado, de nacionalidad británica, para sostener la imposibilidad física de ejecutar la agresión que le atribuyen las acusaciones.

Durante la última sesión de la vista oral, el investigado ha afirmado que la noche de los hechos halló a la mujer tendida e inconsciente en el suelo. Según su versión, ambos regresaron al domicilio tras realizar compras y consumir alcohol en dos locales. La víctima bajó primero para recoger a los perros en la parte trasera de la parcela, mientras él permanecía en el vehículo descargando las bolsas.

El procesado ha relatado que, al ver que la vivienda seguía a oscuras tras varios minutos, maniobró marcha atrás con el coche para alumbrar la entrada con los faros, instante en el que localizó a su pareja sobre el suelo e intentó reanimarla antes de pedir auxilio a los vecinos.

El Ministerio Fiscal ha mantenido sus conclusiones definitivas calificando los hechos como un delito consumado de homicidio en la modalidad de asesinato con alevosía y ensañamiento, solicitando para el acusado una pena de 25 años de prisión con las agravantes de parentesco y discriminación de género. En su informe final, la fiscal ha descartado cualquier hipótesis de caída fortuita o atropello accidental, sosteniendo que propinó una brutal paliza aprovechando el estado de embriaguez de la víctima.

Por su parte, la defensa ha modificado sus conclusiones provisionales retirando la petición de libre absolución para solicitar, de forma subsidiaria, una condena de un año de prisión por homicidio por imprudencia. La letrada ha reclamado la aplicación de las atenuantes de embriaguez, dilaciones indebidas con carácter de muy cualificada y reparación del daño tras haber consignado 11.000 euros (el 50% de la responsabilidad civil inicial), insistiendo en que no existen restos biológicos directos que incriminen a su cliente.

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La acusación particular, en representación de la hermana de la fallecida, se ha adherido a la petición fiscal de 25 años de cárcel pero ha elevado la reclamación indemnizatoria a 200.000 euros. Su abogado ha calificado de "inverosímil" la versión exculpatoria tras recalcar que el vehículo carecía de cualquier rastro de impacto y que el informe forense determinó fracturas costales, rotura del esternón y marcas de compresión violenta incompatibles con un accidente.