Detenido un hombre por la muerte violenta de una paciente ingresada en Ibiza

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer de 64 años en un centro hospitalario de Ibiza el pasado 19 de septiembre.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior, en un primer momento intervinieron unidades de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza, que abrieron las primeras pesquisas. Posteriormente, la investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de Palma, desplazado expresamente a la isla pitiusa. El arrestado ya ha pasado a disposición judicial, mientras los agentes prosiguen con las diligencias bajo secreto de sumario.

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Los hechos ocurrieron en el Hospital Can Misses, donde la víctima se encontraba ingresada en la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna. Según el Área de Salud de Ibiza y Formentera, la paciente había presentado un episodio de marcada agitación con riesgo para su integridad, por lo que se le habían pautado medidas de contención mecánica y farmacológica.

Alrededor de las 11:00 horas, durante una ronda de control rutinaria, el personal sanitario localizó a la paciente sin vida en su habitación, activando de inmediato el protocolo de emergencia para alertar a las autoridades. Efectivos de la Policía Judicial y Científica acudieron al centro para inspeccionar la estancia y esclarecer las circunstancias del deceso, apoyándose en los informes médicos y las grabaciones de las cámaras de seguridad puestas a disposición de los investigadores.