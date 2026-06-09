Adiós al cúter en las farmacias: Sanidad implantará un sistema digital para acabar con el cupón de los medicamentos

Una farmacéutica recorta con un cúter el cupón precinto de un medicamento, una imagen que desaparecerá progresivamente con la implantación del nuevo sistema digital de verificación.

Las farmacias de toda España, incluida la comunidad de Galicia, se preparan para un cambio histórico: la desaparición progresiva del tradicional “cupón precinto” y del uso del cúter para recortar códigos de los medicamentos. El Ministerio de Sanidad, liderado por la ministra Mónica García, ha aprobado la reforma del sistema de verificación farmacéutica que dará paso a un modelo completamente digital.

El objetivo es modernizar la gestión de los medicamentos financiados por el sistema público, mejorar la trazabilidad y reforzar la seguridad frente a posibles falsificaciones.

Implantación del nuevo sistema digital de medicamentos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Real Decreto 1345/2007, que regula el sistema de verificación de medicamentos en España, dentro del marco del Sistema Nacional de Salud de España.

El nuevo modelo sustituirá progresivamente el cupón precinto por un identificador único digital que permitirá comprobar la autenticidad de cada medicamento de forma automatizada, sin necesidad de recortar ni pegar etiquetas.

Según Sanidad, el sistema será más “seguro, moderno y preciso” y facilitará el intercambio de información entre farmacias, hospitales y administraciones.

Qué cambia en las farmacias con el fin del cúter

Durante décadas, los farmacéuticos han tenido que utilizar cúteres, pegatinas y hojas para registrar manualmente los medicamentos financiados. Con la nueva normativa, ese proceso desaparecerá de forma gradual.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha resumido el cambio como el “adiós al cúter, a las pegatinas y a la burocracia en las farmacias”.

El sistema digital permitirá:

Verificar automáticamente los medicamentos

Reducir tareas administrativas

Mejorar la trazabilidad en toda la cadena farmacéutica

Aumentar la seguridad del paciente

En Galicia, donde las farmacias desempeñan un papel clave en la atención sanitaria de proximidad, el cambio será especialmente relevante.

La implantación del sistema digital permitirá reducir tiempos de gestión en oficinas de farmacia y hospitales gallegos, lo que facilitará que los profesionales puedan dedicar más tiempo a la atención directa al paciente.

Además, la modernización del sistema se enmarca en una estrategia nacional que busca homogeneizar los procesos en todas las comunidades autónomas.