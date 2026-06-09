Adiós al cúter en las farmacias: Sanidad implantará un sistema digital para acabar con el cupón de los medicamentos
DIGITALIZACIÓN SANITARIA
La reforma del sistema de verificación permitirá sustituir el tradicional cupón precinto por un identificador digital único, reduciendo la burocracia en las farmacias gallegas y del resto del Estado, mejorando la trazabilidad de los medicamentos y modernizando la gestión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud
Las farmacias de toda España, incluida la comunidad de Galicia, se preparan para un cambio histórico: la desaparición progresiva del tradicional “cupón precinto” y del uso del cúter para recortar códigos de los medicamentos. El Ministerio de Sanidad, liderado por la ministra Mónica García, ha aprobado la reforma del sistema de verificación farmacéutica que dará paso a un modelo completamente digital.
El objetivo es modernizar la gestión de los medicamentos financiados por el sistema público, mejorar la trazabilidad y reforzar la seguridad frente a posibles falsificaciones.
Implantación del nuevo sistema digital de medicamentos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma del Real Decreto 1345/2007, que regula el sistema de verificación de medicamentos en España, dentro del marco del Sistema Nacional de Salud de España.
El nuevo modelo sustituirá progresivamente el cupón precinto por un identificador único digital que permitirá comprobar la autenticidad de cada medicamento de forma automatizada, sin necesidad de recortar ni pegar etiquetas.
Según Sanidad, el sistema será más “seguro, moderno y preciso” y facilitará el intercambio de información entre farmacias, hospitales y administraciones.
Qué cambia en las farmacias con el fin del cúter
Durante décadas, los farmacéuticos han tenido que utilizar cúteres, pegatinas y hojas para registrar manualmente los medicamentos financiados. Con la nueva normativa, ese proceso desaparecerá de forma gradual.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha resumido el cambio como el “adiós al cúter, a las pegatinas y a la burocracia en las farmacias”.
El sistema digital permitirá:
- Verificar automáticamente los medicamentos
- Reducir tareas administrativas
- Mejorar la trazabilidad en toda la cadena farmacéutica
- Aumentar la seguridad del paciente
En Galicia, donde las farmacias desempeñan un papel clave en la atención sanitaria de proximidad, el cambio será especialmente relevante.
La implantación del sistema digital permitirá reducir tiempos de gestión en oficinas de farmacia y hospitales gallegos, lo que facilitará que los profesionales puedan dedicar más tiempo a la atención directa al paciente.
Además, la modernización del sistema se enmarca en una estrategia nacional que busca homogeneizar los procesos en todas las comunidades autónomas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SIETE ACUSACIONES POPULARES
A sentencia el juicio del hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz
JUICIO EN BADAJOZ
La fiscal pide absolver a David Sánchez por falta de pruebas
Lo último
CREACIÓN DE MÁS PLAZAS
La nueva Atención Primaria en Sanidad se presentará “en semanas”