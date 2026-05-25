Galicia inicia la vacunación frente al virus del papiloma humano para hombres de hasta 25 años

La Xunta de Galicia inicia este lunes, 25 de mayo, la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) a todos los varones de hasta 25 años de edad. De este modo, el Ejecutivo gallego habilita la posibilidad de vacunarse frente a la infección de transmisión sexual más común a todos los jóvenes nacidos desde el año 2001.

En el año 2022, la Consellería de Sanidade introduce esta vacuna en el calendario gallego de inmunización a lo largo de toda la vida para todos los varones de 12 años. Así, y tras diferentes ampliaciones de la cobertura, la inmunización de los chicos se va extendiendo hasta los 19 años, luego hasta los 21 y ahora llega a los jóvenes de hasta 25 años. En el caso de la población femenina, su vacunación se incluye de manera sistemática en el programa gallego desde el año 2008.

La pauta de vacunación para estas nuevas cohortes consiste en la administración de una sola dosis, siguiendo las recomendaciones vigentes y simplificando el proceso de inmunización. Las personas que deseen vacunarse frente al virus del papiloma humano pueden solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando a su centro de salud.

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. La mayoría de las veces la infección se resuelve sola pero, si persiste, se convierte en un factor imprescindible para el desarrollo de cáncer de cuello de útero, vulva, vagina, ano, pene, orofaringe y boca tanto en hombres como en mujeres.

Con el objetivo de reducir la circulación del virus entre la población gallega, el Ejecutivo autonómico destina una partida de 982.827 euros para vacunar a alrededor de 21.000 varones nacidos entre los años 2001 y 2003.

La ampliación de la población diana masculina repercute directamente en la salud de hombres y mujeres gallegos en cuanto a morbi-mortalidad vinculada a este virus. De este modo, la Xunta "reafirma su compromiso con la calidad asistencial y la prevención", garantizando que las cohortes de mayor edad que no fueron incluidas inicialmente en el calendario sistemático tengan acceso a la máxima protección.