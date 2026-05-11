Advierten de la presencia de pescado en este complemento alimenticio distribuido en Galicia

DELIBERACIÓN "COMPLEJA"
El Supremo rechaza liberar a Koldo por el riesgo de fuga
ALERTA ALIMENTICIA
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo, ha advertido este lunes a las personas con alergia al pescado de la presencia del mismo en varios lotes del complemento alimenticio 'NDL Pro-Health Articulations', pese a no estar incluido en su etiquetado.
La información, notificada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, detalla que están implicados en la alerta todos los lotes de 'NDL Pro-Health Articulations', de la marca NDL Pro-Health y en envase de 30 cápsulas, que no incluyan el pescado en su etiquetado.
La distribución inicial ha sido a Andalucía, Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con alergia al pescado que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DELIBERACIÓN "COMPLEJA"
El Supremo rechaza liberar a Koldo por el riesgo de fuga
CONDICIONES METEOROLÓGICAS INESTABLES
El temporal obliga a amarrar el MV Hondius en Granadilla durante la evacuación por el brote de hantavirus
Lo último
ALMODÓVAR, LOS JAVIS Y SOROGOYEN
Cannes arranca con las películas españolas como grandes protagonistas
¿Otra ciudad es posible?
CAMPUS DE OURENSE
El castro de las islas Cíes estuvo ocupado desde época castrexa