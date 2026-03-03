Albares asegura que EEUU no está presionando a España para el uso de las bases de Rota y Morón

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que Estados Unidos no está presionando a España después de que el Gobierno se haya negado a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación militar contra Irán. En una entrevista con Bloomberg TV, Albares ha dicho que no ha hablado con el secretario de Estado estadounidense desde que comenzó el conflicto y ha afirmado que “no hay ninguna presión”, asegurando que España y EE. UU. son aliados dentro de la OTAN.

El jefe de la diplomacia ha defendido nuevamente la decisión del Gobierno español de no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota, que son de soberanía española, para las acciones relacionadas con esta operación porque no están amparadas por la ONU ni encajan en el convenio bilateral con Estados Unidos.

Albares ha subrayado que España no va contra nadie, sino que apuesta por el Derecho Internacional, la desescalada, la negociación y la paz y estabilidad en Oriente Próximo, insistiendo en que la postura de España es coherente con su política exterior en otros conflictos clave.

En cuanto a las críticas desde Estados Unidos sobre el compromiso de España en defensa y su negativa a alcanzar el 5 % del PIB en gasto militar, Albares ha defendido que España es uno de los aliados más comprometidos de la OTAN, contribuyendo activamente a misiones internacionales como la de la ONU en Líbano y la presencia en Irak y el Flanco Este, y que está cumpliendo con las exigencias de la Alianza gastando el 2,1 % del PIB, advirtiendo sobre posibles usos de recursos sin objetivos claros.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado desde el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona que “España es un país serio y un socio fiable”, defendiendo la postura del Gobierno de ejercer su soberanía y defender el Derecho Internacional y la paz.

Cuerpo estará "encima de los precios" para atenuar el impacto económico de la guerra en Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes que aún es pronto para conocer el impacto final que tendrá la crisis en Oriente Próximo, pero ha asegurado que el Gobierno estará "encima de los precios" para reaccionar en caso de ser necesario y minimizar los efectos negativos que pudiera tener esta guerra sobre ciudadanos y empresas, incluidos transportistas y grandes industrias.

"Desafortunadamente, ya tuvimos que pasar por un episodio similar en el año 2022 como consecuencia de la invasión de Ucrania, con lo cual estamos perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario, protegiendo a través de ese escudo a nuestros ciudadanos y empresas", ha subrayado el ministro en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Cuerpo ha enfatizado que ahora mismo se está en la fase de "monitorizar, de hacer un seguimiento" de los efectos que puede tener este conflicto y que el impacto de esta crisis dependerá de su duración en el tiempo.

"Nosotros esperamos que este conflicto pueda resolverse lo antes posible", ha dicho Cuerpo, reconociendo que si la subida del petróleo se mantiene en los próximos días y semanas, se acabará notando en los precios de los combustibles.

"Como he dicho, aún es pronto para tener una idea de cómo van a trasladarse estos efectos al día a día de los consumidores. Vamos a estar encima de los precios intentando minimizar el impacto para los ciudadanos y para nuestras empresas, incluidos transportistas y grandes industrias", ha remarcado.

En todo caso, el ministro ha insistido en que por ahora, "hay que ser prudentes", porque apenas han pasado unos días desde el inicio de los bombardeos y es pronto para saber el impacto final de la crisis. Pese al repunte que experimentó el lunes el precio del gas, que cerró por encima de los 40 euros, Cuerpo ha recordado que en el caso de la guerra de Ucrania llegó a superar los 340 euros.

"Esto nos da una idea relativa y nos ayuda a contextualizar, pero hay que estar atentos porque, en gran medida, el impacto final va a depender de la duración de este conflicto y reiterar la llamada del Gobierno español a la desescalada y a la apertura de vías diplomáticas para la resolución del mismo", ha subrayado.

Sectores que podrían verse más afectados

El ministro ha afirmado que desde el Gobierno se están "monitorizando" posibles canales de impacto para la economía española, desde aquellos sectores más electrointensivos o intensivos en consumo de gas, como las grandes industrias (química, acero y cerámica), que podrían verse más afectados por la subida inicial del coste de la electricidad y de la energía, hasta el sector del transporte o de la logística, por el impacto que podría tener sobre ellos el alza de los combustibles.

"Y, por supuesto, estamos también mirando el posible efecto para los consumidores a través de estos dos canales: el directo en precios de la electricidad o combustibles, y el indirecto si aumenta el precio del transporte o logística, que puede acabar afectando a los productos en los supermercados", ha explicado.

Así, ha reiterado que el Gobierno está haciendo "un seguimiento directo para anticipar efectos posibles negativos" en la economía española, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito doméstico.