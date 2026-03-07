Albares confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la entrega de los despachos de secretario de embajada a la LXXVII promoción de la carrera diplomática

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que este sábado se ha evacuado “con éxito” la Embajada de España en Irán. “El embajador y el personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo”, ha informado el ministro en un mensaje difundido en la red social X.

Asimismo, ha explicado que “la seguridad de los ciudadanos y del servicio exterior del ministerio es nuestra prioridad”. “El resto de nuestras embajadas en la región y la sala de crisis siguen plenamente operativas las 24 horas a través de los teléfonos de emergencias. Continuamos trabajando por la protección de los españoles”, ha añadido Albares en la publicación.

Los primeros vuelos comerciales con repatriados desde Qatar

Albares ha confirmado este sábado que han comenzado a volar hacia España vuelos comerciales con repatriados desde Qatar, en el primer traslado desde ese país desde el comienzo, hace una semana, de la guerra de Irán.

“Han salido ya hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio”, ha anunciado Albares en redes sociales antes de estimar que “más de 4.000 españoles han sido ya repatriados” desde el inicio de los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta iraní contra territorio israelí y bases de EEUU en la región.

Sin ir más lejos, el Ministerio de Defensa de Qatar anunció este pasado viernes que, solo durante ese día, el país fue objeto de los ataques de una decena de drones iraníes, de los cuales nueve fueron interceptados y el último impactó en una zona deshabitada sin causar víctimas.

Cabe recordar que este viernes por la noche llegaron un total de 229 españoles y 11 extranjeros a la Base Aérea de Torrejón (Madrid) en un vuelo militar desde Mascate (Omán), con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos, según fuentes de Exteriores, mientras se preparaba la llegada de 658 ciudadanos españoles más desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales con destino a Madrid y Barcelona.

Albares ha prometido, por último, que el Gobierno español “no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado”.