Trump advierte que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" pese a anuncio de desescalada de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel contra Irán, a pesar del anuncio de desescalada realizado por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

Trump atribuyó la suspensión de bombardeos de Irán a la campaña militar “sin cuartel” lanzada la semana pasada sobre Teherán, afirmando que el país persa se ha “disculpado y rendido ante sus vecinos” gracias a la acción estadounidense e israelí.

Pezeshkian anunció la suspensión de ataques contra países vecinos y ofreció disculpas, aunque matizó que Irán se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de agresiones. Aun así, la Guardia Revolucionaria iraní ha efectuado recientemente ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones kurdoiraníes en Irak y la base internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran fuerzas estadounidenses y francesas.

Trump calificó a Irán como el “perdedor” de la región, asegurando que el país seguirá en desventaja durante décadas hasta rendirse o colapsar, y adelantó que “recibirá hoy un golpe muy duro”, considerando incluso la posibilidad de daños totales sobre zonas y grupos no considerados previamente como objetivos.

Este intercambio de declaraciones aumenta la tensión en Oriente Medio y mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.