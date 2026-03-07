ATAQUES CONJUNTOS CON ISRAEL
Trump advierte que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" pese a anuncio de desescalada de Teherán
ATAQUES CONJUNTOS CON ISRAEL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado de la posibilidad de expandir los ataques conjuntos con Israel contra Irán, a pesar del anuncio de desescalada realizado por su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.
Trump atribuyó la suspensión de bombardeos de Irán a la campaña militar “sin cuartel” lanzada la semana pasada sobre Teherán, afirmando que el país persa se ha “disculpado y rendido ante sus vecinos” gracias a la acción estadounidense e israelí.
Pezeshkian anunció la suspensión de ataques contra países vecinos y ofreció disculpas, aunque matizó que Irán se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de agresiones. Aun así, la Guardia Revolucionaria iraní ha efectuado recientemente ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, posiciones kurdoiraníes en Irak y la base internacional de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentran fuerzas estadounidenses y francesas.
Trump calificó a Irán como el “perdedor” de la región, asegurando que el país seguirá en desventaja durante décadas hasta rendirse o colapsar, y adelantó que “recibirá hoy un golpe muy duro”, considerando incluso la posibilidad de daños totales sobre zonas y grupos no considerados previamente como objetivos.
Este intercambio de declaraciones aumenta la tensión en Oriente Medio y mantiene la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ATAQUES CONJUNTOS CON ISRAEL
Trump advierte que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro" pese a anuncio de desescalada de Teherán
Lo último
UN MILLÓN DE REPRODUCCIONES
El viral deseo de Delia, una abuela gallega de 91 años:" Antes de morir quiero fumar un porro"