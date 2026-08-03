Albares destaca la colaboración de Marruecos para frenar la llegada de migrantes a Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración de Marruecos para intentar frenar la llegada de migrantes a Ceuta y facilitar el retorno de quienes lograron acceder a la ciudad autónoma.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Albares ha asegurado que las autoridades marroquíes ofrecieron su colaboración "desde el primer momento" para impedir el flujo de personas hacia Ceuta y favorecer su regreso.

Según el ministro, "la inmensa mayoría" de quienes cruzaron la frontera ya han regresado a Marruecos y el país vecino mantiene su disposición para que "hasta la última persona" vuelva a su lugar de origen.

Albares también ha denunciado la existencia de una "actividad inusual" en redes sociales que, a su juicio, amplificó y distorsionó el alcance de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente.

En este sentido, ha criticado la actuación de la que ha denominado "internacional reaccionaria", a la que ha acusado de difundir "mentiras y falsas noticias" con rapidez para tergiversar lo ocurrido en Ceuta tras la resolución judicial.