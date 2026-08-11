Albares hace un llamamiento a los migrantes para que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), se reúne con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i).

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha dirigido a los migrantes del continente africano y les ha advertido de que no entren de forma irregular en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque serán devueltos a sus lugares de origen, al tiempo que ha elogiado la colaboración de Marruecos desde el estallido de la crisis, que "no ha pedido nada a cambio" para que sus ciudadanos regresen.

En declaraciones a los medios desde Ceuta este martes, tras reunirse con el presidente, Juan Jesús Vivas (PP), después de la entrada masiva de 72.000 personas el pasado 30 de julio, ha pedido a quienes están en Marruecos o en otro punto de África y piensen entrar ilegalmente que no lo hagan.

Así, ha pedido a los que estén leyendo información "falsa" sobre lo que pueden obtener accediendo ilegalmente "que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro, en una aventura abocada al fracaso", ha lanzado, asegurando que los gobiernos de España y Marruecos trabajan conjuntamente y por tanto "van a ser devueltos".

"No van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla", ha indicado durante la primera visita de un ministro de Exteriores a Ceuta en toda su historia, asegurando que la voluntad de los dos países vecinos es esa "y no la ha cambiado ninguna sentencia de ningún tribunal deformada en las redes sociales".

De este modo se ha referido a la sentencia del pasado 8 de julio del Tribunal Supremo, que prohíbe las "devoluciones en caliente" de los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla al considerar que no existe una frontera física, y que el Gobierno sitúa como causa principal de la entrada masiva.

En ese sentido ha recalcado que ambos territorios cuentan con un régimen de control único en Europa, con un doble filtro, primero un control en la frontera con Marruecos y después un segundo control del espacio Schengen para salir hacia la península Ibérica. Así, ante las críticas de algunos países europeos ha dejado claro que "nadie ha salido de la ciudad hacia la península" y por tanto Ceuta y Melilla "garantizan la integridad del espacio Schengen".

Habla varias veces al día con su homólogo marroquí

Albares ha hecho especial hincapié en la interlocución fluida con Marruecos desde el primer día y ha asegurado que Rabat quiere que todos sus ciudadanos que salieron ilegalmente sean devueltos y "no ha pedido ninguna contrapartida a cambio". En ese sentido ha enfatizado que habla cada día con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, algunas veces "en varias ocasiones".

También ha destacado las palabras del ministro de Justicia de Rabat, Abdelatif Ouahbi, que pidió también el regreso inmediato de los menores que entraron en Ceuta sin compañía de adultos y que están sometidos a un régimen de especial protección.

"Nosotros tenemos una legislación, unas sentencias judiciales, pero la voluntad que expresa Marruecos en todo momento es esa", que los menores vuelvan ya, ha indicado Albares, que considera que esos canales diplomáticos son los que permitieron la devolución de decenas de miles de personas al otro lado de la frontera en 48 horas.

"Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible", ha reiterado el ministro cuando se le ha hecho notar el buen tono con el país magrebí en contraposición al choque diplomático con Italia, que tuvo una actitud "distinta" y no trasladó su "solidaridad", ha reprochado.

Rabat tiene "voluntad" de que no vuelva a pasar

En ese sentido, al ser interrogado por la actitud de las autoridades marroquíes, que en las primeras 24 horas no impidieron el flujo constante de personas ingresando en Ceuta, el ministro ha insistido en que la comunicación diplomática funcionó "desde el primer momento".

Albares ha afirmado que le han trasladado en todo momento "su voluntad de impedir" que vuelva a ocurrir una entrada masiva, que en esta ocasión prácticamente igualó a la población censada en Ceuta. Marruecos, ha asegurado Albares, está dispuesto a hacer una "reflexión conjunta" sobre cómo prevenir situaciones similares en el futuro y ha vuelto a hacer hincapié en los mensajes lanzados en redes sociales que animan al cruce de migrantes.

"Esta es una frontera común entre España y Marruecos, entre la Unión Europea y Marruecos, y por tanto tenemos que gestionarla conjuntamente", ha apuntado, elogiando al país vecino como "un socio fundamental".