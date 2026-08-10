El Gobierno revoca los permisos militares a los destinados en Ceuta hasta nueva orden

La Comandancia General de Ceuta ha cancelado los permisos a los militares destinados en la ciudad autónoma, a los que ha pedido que regresen a sus puestos de trabajo para estar disponibles ante la posibilidad de que se esté preparando un nuevo intento de entrada masiva en la ciudad autónoma.

Los militares destinados a la ciudad autónoma que estuvieran de vacaciones o disfrutando de otro tipo de permiso tendrán que regresar a sus cuarteles, puesto que la cancelación sólo dejará de aplicarse por "motivos excepcionales", entre otros los de carácter médico, y tendrán que ser debidamente justificados. Desde la UMT no descartan que se acabe adoptando una medida similar con los miembros del Ejército desplegados en Melilla.

La cancelación de los permisos se ha producido más de una semana después de la entrada masiva a Ceuta de inmigrantes ilegales que tuvo lugar el pasado 30 de julio --cuando lograron llegar a nado a la ciudad unas 70.000 personas-- y ante los mensaje que circulan por redes sociales convocando a un nuevo intento de entrada a la ciudad autónoma para el próximo 15 de agosto.