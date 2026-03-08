Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular: “El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción”

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de “humillar a las mujeres” agregando que “el machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción”.

El líder de la oposición aprovechó un acto de campaña electoral en Castilla y León para criticar al Gobierno y calificarlo como “el peor gobierno central de la historia de la democracia” en cuanto al respeto a las mujeres.

Núñez Feijóo condenó también que miembros del partido socialista hayan consumido “prostitución pagada”.

Respecto a su partido afirmó que en el PP “no hay cuotas; hay mujeres inteligentes, con talento y determinación", sino una igualdad real. Destacando que su partido ha roto techos de cristal con la primera ministra o las primeras presidentas del Congreso y Senado en España fueron mujeres del Partido Popular.

Emergencia energética y posición de España ante el conflicto en Oriente Medio

El líder popular dio a conocer que su formación prepara un plan de emergencia energética que presentará de forma "inmediata" para proteger a familias, empresas y autónomos ante la "pésima" gestión internacional y energética del Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordó también que para mandar recursos, hombres o tropas a un conflicto armado es necesaria la "autorización previa" del Congreso de los Diputados. "La Marina Española no es propiedad del señor Sánchez, es propiedad de España y necesita la autorización de las Cortes Generales".