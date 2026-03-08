MINUTO A MINUTO
Ourense CF - Barakaldo CF (0-0)

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular: “El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción”

PEOR GOBIERNO CENTRAL

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó al Gobierno de Pedro Sánchez como el peor gobierno central de la historia en cuanto al respeto a las mujeres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. | Manuel Ángel Laya

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de “humillar a las mujeres” agregando que “el machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción”.

El líder de la oposición aprovechó un acto de campaña electoral en Castilla y León para criticar al Gobierno y calificarlo como “el peor gobierno central de la historia de la democracia” en cuanto al respeto a las mujeres.

Núñez Feijóo condenó también que miembros del partido socialista hayan consumido “prostitución pagada”.

Respecto a su partido afirmó que en el PP “no hay cuotas; hay mujeres inteligentes, con talento y determinación", sino una igualdad real. Destacando que su partido ha roto techos de cristal con la primera ministra o las primeras presidentas del Congreso y Senado en España fueron mujeres del Partido Popular.

Emergencia energética y posición de España ante el conflicto en Oriente Medio

El líder popular dio a conocer que su formación prepara un plan de emergencia energética que presentará de forma "inmediata" para proteger a familias, empresas y autónomos ante la "pésima" gestión internacional y energética del Gobierno de Pedro Sánchez.

Recordó también que para mandar recursos, hombres o tropas a un conflicto armado es necesaria la "autorización previa" del Congreso de los Diputados. "La Marina Española no es propiedad del señor Sánchez, es propiedad de España y necesita la autorización de las Cortes Generales".

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats