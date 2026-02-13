Alberto Núñez Feijóo, “el sanchismo no tiene remedio, España sí”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a revertir “cada atropello, cada irresponsabilidad” que, a su juicio, ha cometido el Gobierno si llega a La Moncloa, al tiempo que aseguró que “el sanchismo no tiene remedio, pero España sí”.

Así lo señaló en Salamanca donde respaldó al presidente del Partido Popular en Castilla y León y candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el próximo 15 de marzo afronta sus terceras elecciones autonómicas, las segundas en solitario.

Durante su intervención, Feijóo reflexionó que gobernar es “desgastarse y asumir responsabilidades”, algo que sí quieren asumir, como lo hacen en el “70 por ciento” del territorio y como lo hará si llega al Gobierno de España. “Quiero asumir la responsabilidad de gobernar y de mejorar nuestro país y os aseguro que no me voy a olvidar de todo lo que ha hecho este Gobierno”, para asegurar que revertirá “cada atropello y cada irresponsabilidad” cometidas “en los últimos años”.

Cuatro ejemplos

Y puso cuatro ejemplos. El primero, el de la Ley de multirreincidencia, aprobada ayer y que, recordó, la inició el PP y que luego “tuteló” Junts y que el PSOE votó “a favor”. “Los delincuentes que delincan en nuestro país van a tener un código penal reformado gracias al Partido Popular”, abundó.

También se refirió a la financiación autonómica pactada con alguien que “no preside ninguna autonomía”, en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras, y que él eliminará por una que sea “justa y para todos” y que no sirva para “financiar el independentismo”.

En su argumentación también criticó la regularización masiva de inmigrantes al denunciar que ya hay “colas en los consulados de distintas capitales del Norte de África” para asegurar que, si llega a la Presidencia del Gobierno, parará esta iniciativa al tachar de “despropósito regalar la residencia legal de España a cualquiera”.

Por último, se comprometió a echar “en 48 horas” a los okupas, “no amparar delincuencias” y “priorizar el gasto en lo realmente importante”. “Resulta que está en discusión 30 millones para investigar y que en la misma semana donde se le dice que no a los investigadores, se firma un contrato en ”Telepedro” de 30 millones para hacerle la loa al amado líder. Hombre, pues no. Entre investigación y propaganda, investigación”, zanjó.

El líder nacional del PP criticó que “el sanchismo no tiene remedio, pero España sí” y que se arregla con una “política diferente, con gobiernos diferentes que bajan los impuestos, que gestionan desde la cercanía, que pisan el terreno”.