Alerta por la presencia de listeria en una marca de salmón ahumado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta tras detectar la presencia de listeria en salmón ahumado de la marca Skandia, según una notificación recibida desde Andalucía. El producto afectado es salmón noruego ahumado envasado en blíster de plástico, en formato de 80 gramos. En concreto, el lote implicado es el 361214, con fecha de caducidad 13 de abril de 2026.

La marca afectada por la alerta sanitaria | AESAN

Las autoridades ya han informado a todas las comunidades autónomas para retirar estos productos del mercado y evitar su consumo. Como medida de precaución, se recomienda a quienes tengan este salmón en casa que no lo consuman. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas como fiebre, vómitos o diarrea, aconsejan acudir a un centro de salud.

Además, se insiste en extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar posibles contaminaciones cruzadas con otros alimentos, especialmente en el caso de personas vulnerables como embarazadas.