Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, los más ricos de España, según Forbes

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega, el presidente de Mercadona, Juan Roig, el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, se sitúan como las cinco grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de "Los 100 españoles más ricos" de Forbes España. En concreto, la suma patrimonial de las cien mayores fortunas del país en 2026 asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al pasado año.

Amancio Ortega, accionista mayoritario de Inditex, encabeza esta clasificación de manera ininterrumpida desde 2014, elevando su patrimonio un 13,9% frente a 2025 hasta los 125.200 millones de euros y afianzándose en el "top 10" mundial de Forbes USA. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega como la única mujer en el quinteto de cabeza, con un patrimonio tasado en 11.500 millones de euros. Por su parte, Juan Roig asciende a la tercera plaza con 9.800 millones de euros tras avanzar un 24%, mientras que en la cuarta posición irrumpe Juan Carlos Escotet al acumular 8.100 millones de euros tras un crecimiento del 31%. El quinteto lo cierra Rafael del Pino Calvo-Sotelo, que desciende dos puestos hasta la quinta plaza con una fortuna valorada en 7.800 millones de euros.

El grupo de los diez primeros clasificados se completa con la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, que reúne 5.500 millones de euros; el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, con 4.900 millones; el empresario de centros comerciales Tomás Olivo, que empata con 4.900 millones; la presidenta de la Fundación Rafael del Pino, María del Pino Calvo-Sotelo, con 4.200 millones; y el presidente ejecutivo del grupo Iberostar, Miguel Fluxà, con 4.100 millones de euros.

La clasificación refleja asimismo que España se encamina hacia el mayor relevo de herencias corporativas de su historia, impulsado por una edad media que escala hasta los 70 años. Entre los veteranos destaca el propio Amancio Ortega, quien cumplió 90 años el pasado mes de marzo, acompañado por figuras históricas como Miguel Fluxà (88 años), Juan Abelló (84 años y 3.100 millones en Torreal) y los hermanos March Delgado. Esta longevidad se extiende a septuagenarios como Roig, Herrero y Pérez, y a sexagenarios como Del Pino y Escotet. El fuerte ritmo de revalorización del mercado ha endurecido de tal forma el listón de entrada que ha terminado por "expulsar" a miembros habituales de ediciones anteriores como Dolores Ortega, Primitiva Renedo, Luis Fernández Somoza, las dos ramas de los Molins, la saga Grifols o los García-Baquero.

En el apartado femenino, las empresarias alcanzan el 28% de los puestos de la tabla sumando en conjunto 64.779 millones de euros, un avance interanual del 14% donde Sandra Ortega concentra cerca de una quinta parte de todo el patrimonio femenino, seguida de Hortensia Herrero y María del Pino. En este ámbito resulta especialmente significativo el debut de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en el puesto 97 con 550 millones de euros, coincidiendo por primera vez con su hermano Javier Botín, ubicado en el puesto 81 con 700 millones. El mayor salto del ejercicio lo protagonizan Fernando Masaveu y familia, cuya entrada en el puesto 30 con 1.700 millones de euros supone la irrupción más potente desde 2021, acompañados por los debuts industriales de José Manuel Cortizo en el escalón 76 con 750 millones y Enrique Riquelme en el 90 con 620 millones de euros.

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En el ámbito vinculado a la gestión deportiva repiten en cabeza Juan Carlos Escotet con el Deportivo de La Coruña, Florentino Pérez al frente del Real Madrid tras incrementar su patrimonio un 58%, Fernando Roig con el Villarreal y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que entra en el puesto 78 con 730 millones de euros tras el acuerdo con el fondo Apollo. En la esfera cultural, Carmen Thyssen ocupa la posición 45 con una colección artística valorada en 1.300 millones de euros, mientras que Julio Iglesias ratifica su condición de músico más acaudalado de España en el puesto 92 con 600 millones. Por territorios, la Comunidad de Madrid lidera en número de miembros con 33 fortunas y 54.600 millones de euros, por delante de Cataluña, con 26 miembros y 33.040 millones, aunque Galicia encabeza la riqueza acumulada con 147.050 millones de euros repartidos en solo cinco patrimonios gracias al "efecto Inditex", donde Amancio y Sandra Ortega aglutinan por sí solos el 45,5% del capital total.