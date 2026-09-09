Inditex cae en Bolsa pese a resultados récord al no alcanzar la rentabilidad prevista

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, y el consejero del grupo, Óscar Maceiras, en la junta general de accionistas

Inditex arrancó el día dando a conocer sus resultados semestrales: entre febrero y julio, récord de ventas, con una subida del 7,6%, y un beneficio neto de casi 3.000 millones de euros. Sin embargo, a la apertura de la Bolsa de Madrid, sus acciones caían por encima del 3% hasta mínimos que no marcaban desde el pasado mes de julio, lastradas por un Ebit inferior a lo previsto.

Los analistas coinciden en señalar al aumento de los costes operativos como origen de la corrección bursátil, si bien destacan la solidez de sus ventas y el constante crecimiento de la firma. "El margen Ebit se situó por debajo del consenso debido al aumento de los gastos de venta, generales y administrativos", señalan desde Citi, en línea con el argumento de Renta 4, al tiempo que Bankinter advierte de que "el crecimiento de los costes erosiona los márgenes".

Con todo, la entidad financiera no obvia que Inditex continúa demostrando su capacidad de capturar demanda en un entorno adverso y mejorar los resultados de competidores como H&M, si bien XTB pone el foco en que la debilidad que las marcas occidentales están mostrando en Asia "también está perjudicando a Inditex".

En cambio, desde JP Morgan tercian en el análisis sobre la subida de los gastos operativos y la geografía del negocio del gigante textil: "el ligero incumplimiento" en el Ebit se ve compensado por "unas ventas muy sólidas".

Resultados

Inditex registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal, entre el 1 de febrero y el 31 de julio, lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes. Por su parte, las ventas crecieron un 7,6% al alcanzar los 19.755 millones de euros.

De cara a la segunda mitad del año, la compañía que lidera Marta Ortega ha avanzado que las colecciones de la campaña de otoño/invierno han sido muy bien recibidas por sus clientes, pues las ventas entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre han experimentado un crecimiento del 9%.

En lo que atañe al primer semestre, el resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8%, hasta 5.513 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 7,6% hasta 3.843 millones de euros y el resultado antes de impuestos mejoró un 6,8% y se situó en 3.845 millones de euros. La posición financiera neta de Inditex fue de 10.398 millones de euros a cierre del período, un 4% más, mientras que los gastos operativos crecieron un 8,3%.

A la luz de estos datos, la empresa abonará el dividendo final del ejercicio 2025 (0,875 euros por acción) el próximo 2 de noviembre.

Casi 5.500 tiendas

Entre febrero y julio, Inditex ha llevado a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 51 mercados y, a cierre del período, operaba 5.444 tiendas en 215 mercados.

Analizando la venta por marcas, todas ellas han mejorado sus datos, con Zara en cabeza. El buque insignia capturó unos ingresos de 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones de euros del primer semestre de 2025.

Por áreas geográficas, Europa (sin España) aportó el 51,5% de los ingresos del grupo, por encima del 50,7% del mismo periodo del año anterior, mientras que tanto España como América subieron una décima su peso sobre el total de ingresos: la primera representa un 15,6% y la segunda, un 17,9%. En el lado opuesto, las cifras han empeorado en el bloque de Asia y resto del mundo, que cae del 16% de un año antes al 15%.

Potencial de futuro

Con la vista puesta en el futuro, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha destacado los "excelentes" resultados logrados en un entorno global "muy complejo", marcado por el conflicto de Oriente Próximo.

"Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos, que, en un entorno global muy complejo, han conseguido hacer llegar a nuestros clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan. La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", ha subrayado en la conferencia con analistas.

En este sentido, ha destacado "la fortaleza y la resiliencia" del modelo de negocio de su compañía, que ha logrado mejorar sus datos "pese a los vientos en contra derivados de los elevados costes operativos y de transporte —que ya señaló en el primer trimestre— como consecuencia de las disrupciones en Oriente Próximo".