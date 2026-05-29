El amigo de Zapatero cambia de letrado y lo defenderá una exabogada de Bárcenas

El empresario Julio Martínez Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y señalado por los investigadores como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, designó como nueva abogada a María Dolores Márquez de Prado tras la renuncia de Bernardo del Rosal a su defensa. Según un escrito remitido al juez, Martínez Martínez comunicó la sustitución de su anterior letrado y el nombramiento de Márquez de Prado, exfiscal de la Audiencia Nacional que participó en la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa, Rosalía Iglesias, en la investigación de la operación Kitchen.

Márquez de Prado ejerció aquella defensa junto al abogado Javier Gómez de Liaño entre julio de 2013 y enero de 2015 en el procedimiento sobre el supuesto operativo parapolicial destinado a espiar a Bárcenas y sustraer información comprometedora para el PP.

La investigación sobre el rescate de 53 millones y los pagos a Zapatero

Martínez Martínez, propietario de la empresa Análisis Relevante, fue detenido en diciembre de 2025 por la Policía Nacional dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama investiga si Zapatero recibió pagos a cambio de mediar para facilitar la concesión de esas ayudas públicas. Según el magistrado, parte de esos fondos habrían llegado al expresidente a través de Martínez. La investigación sostiene que el empresario habría transferido más de 490.000 euros vinculados al rescate, motivo por el cual el juez ordenó recientemente el bloqueo de esa cantidad en cuentas bancarias de Zapatero.