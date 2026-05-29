Ayuso ve al “sanchismo” muy condicionado por Zapatero

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló que “el sanchismo” está condicionado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien es su “padrino y el que borra las escenas del crimen dentro de todo”.

Lo indicó ayer en el encuentro informativo organizado por el diario El Mundo, donde señaló que Zapatero es “el primero que está cuando hay que pactar con Bildu, estar con Puigdemont o hacer según que negocios abriendo puertas a China o algunas dictaduras”.

“Cuando acabó como presidente acabó con un prestigio evidentemente poco elevado y, buscando donde tener su suerte, encontró y se cebó con un país que estaba sufriendo un éxodo como el de Venezuela. ¡Anda que no hay países, podría haber sido Noruega, anda que no había lugares del mundo de empezar una vida y unos negocios! Tuvo que elegir una dictadura bolivariana chavista donde tienen a la gente sumida en la pobreza”, censuró. En este sentido, cargó contra el expresidente del Gobierno por “blanquear una dictadura y decir que el último proceso electoral fue limpio y puro”. “Cuando hablan de pedir perdones, más nos tocaría nosotros pedírselo al pueblo de Venezuela por haber tenido semejante dirección al frente. Me da mucha vergüenza”, añadió.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid tildó de “vergonzoso” ver a Zapatero “lucrarse y aprovechándose de la debilidad y el dolor del pueblo de Venezuela para hacer negocios y tapar la dictadura”.