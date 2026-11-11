Un amplio dispositivo busca al autor de la bomba de Oviedo

El jefe superior de Policía de Asturias, Jordi Moreno, afirmó este miércoles que la prioridad absoluta del cuerpo es detener al responsable del tiroteo a una menor de 17 años y de la deflagración que causó la muerte de un subinspector de Guías Caninos y heridas de gravedad a un agente del Tedax en el barrio ovetense de Villafría.

En declaraciones a los medios, Moreno explicó que en el operativo participan numerosas unidades de apoyo de la Dirección General de la Policía llegadas desde Madrid, entre ellas Policía Científica y unidades tácticas, que trabajan de forma coordinada con los efectivos del Principado para localizar y arrestar al sospechoso.

Respecto al estado de salud del agente del Tedax herido, ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el responsable policial señaló que permanece "estable" tras pasar muchas horas en quirófano. Aunque presenta lesiones de gravedad y existe riesgo de que pierda la visión de un ojo, la intervención quirúrgica se desarrolló favorablemente y se encuentra a la espera de evolución para descartar infecciones o complicaciones sobrevenidas.

También manifestó que la joven herida de 17 años por los disparos se encuentra en el HUCA en estado grave. Asimismo, Moreno agradeció el respaldo y las muestras de afecto recibidas por parte de administraciones, entidades, autoridades y ciudadanía, destacando la llamada del rey a la Dirección General de la Policía para trasladar su pésame y apoyo a las familias de las víctimas.

Profesionalidad

El jefe superior puso en valor el comportamiento y la profesionalidad de los agentes que actuaron en el lugar del suceso, subrayando que varios compañeros "salvaron la vida" del policía herido al practicarle torniquetes y maniobras de reanimación cardiopulmonar en medio de una escena dantesca antes de continuar con el servicio. "Hay que tener mucho carácter, ser buena persona y ser buen policía para seguir en su puesto de trabajo después de vivir lo de este martes", añadió.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen restringido el acceso al inmueble número dos de la calle Rafael Urrusti, del que se evacuaron a los vecinos de once viviendas —la duodécima corresponde al presunto autor—. La empresa pública Vipasa realojó en un establecimiento hotelero a los inquilinos de cinco de los inmuebles afectados, mientras que los residentes de las seis viviendas restantes se trasladaron con familiares, según informaron fuentes del Gobierno asturiano.

Por otra parte, las dependencias del cuartel de Buenavista acogerán este jueves a las 12:30 horas el funeral institucional por el subinspector fallecido, un acto a puerta cerrada.