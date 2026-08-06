Ana Redondo pide una reunión urgente a Moreno Bonilla tras ceder a Vox las competencias sobre violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto institucional, en una imagen de archivo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para pedirle que rectifique la decisión de ceder a Vox las competencias en materia de atención a las víctimas de violencia de género en el Gobierno andaluz.

Según ha informado este jueves el Ministerio de Igualdad, Redondo ha remitido una carta al presidente andaluz en la que expresa su "profunda preocupación" por una medida que considera de "enorme trascendencia institucional y política", al entender que cuestiona el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La carta también ha sido enviada a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa.

"Falta de compromiso" con las víctimas

La ministra sostiene que la decisión de atribuir estas competencias a una formación política que, según recuerda, "ha negado reiteradamente la existencia de la violencia de género" transmite un mensaje de falta de compromiso con la protección de las víctimas.

Además, advierte de que esta reorganización podría comprometer la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinados a financiar actuaciones de prevención, atención integral y protección de las mujeres y de sus hijos.

En la misiva, Redondo reclama a Moreno Bonilla que reconsidere la decisión y recupere una línea de "coherencia institucional". También señala que las mujeres andaluzas "no pueden convertirse en víctimas de segunda" ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad y su derecho a vivir libres de violencia.

Llamamiento a mantener la colaboración

La titular de Igualdad recuerda además que Andalucía registra cifras preocupantes de violencia machista, por lo que considera especialmente importante mantener el compromiso institucional en esta materia.

Por último, el Ministerio ha reiterado su disposición a mantener una colaboración "leal y constructiva" con la Junta de Andalucía para garantizar que ninguna mujer vea reducida la protección y los derechos que le corresponden.