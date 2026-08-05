Investigada como violencia de género la muerte de una mujer de 44 años en un centro comercial de Murcia

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 44 años

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 44 años, que presentaba signos de violencia, en la trastienda de un negocio situado en el Centro Comercial Carrefour Infante de Murcia.

Los hechos han ocurrido a las 17,25 horas de este miércoles, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ha recibido una llamada informando de la presencia de la mujer fallecida, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional y Emergencias de la Región.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana se han desplazado de inmediato al lugar para confirmar el fallecimiento y proceder al acordonamiento y protección de la zona.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), contando con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica. Por el momento, las autoridades buscan al presunto autor de los hechos, mientras el caso se trata como un posible asesinato machista.

El delegado de Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su condena a la violencia machista a través de un mensaje en 'X', en el que ha dado su pésame a los familiares y seres queridos de la víctima.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.