Anécdotas | Un regalo como símbolo de paz y gritos de “¡Viva el Papa!” marcan la tercera jornada de León XIV

La visita del Papa León XIV a Madrid ha dejado este lunes una jornada cargada de anécdotas y escenas llamativas desde primera hora de la mañana, en un recorrido institucional marcado por encuentros políticos, religiosos y actos multitudinarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a las 09,26 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde ha mantenido un encuentro con el Pontífice entre 09,30 y 09,50 horas. A su llegada y salida, varias personas concentradas en la calle han recibido al jefe del Ejecutivo con gritos de “¡Fuera! ¡Fuera!”.

Tras la reunión, Sánchez ha salido del edificio dejando un detalle simbólico al Papa: un bonsái de olivo español de 13 años, presentado como un regalo que representa la paz, el diálogo y el entendimiento entre España y el Vaticano.

Minutos después, el Papa ha abandonado la Nunciatura a las 10,16 horas camino del Congreso de los Diputados, donde a las 10,30 horas ha pronunciado un discurso histórico, al convertirse en el primer Pontífice en intervenir en la Cámara Baja española.

Su salida ha estado marcada por escenas de gran expectación: decenas de curiosos se han agolpado en la calle, muchos grabando con sus móviles, mientras coreaban frases como “¡Papa León, molas mogollón!” y “¡Viva el Papa!”. Entre los asistentes, incluso han acercado un bebé al Pontífice, que lo ha bendecido en directo, una de las imágenes más comentadas de la jornada. En contraste, también se han escuchado comentarios irónicos entre algunos presentes sobre la seguridad del Pontífice, en referencia a su salida a pie del edificio entre el público.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el saludo a León XIV en su visita al Congreso para agarrar la mano del Papa y pedirle que hable en catalán en su visita a Barcelona de esta semana. Algo parecido ha hecho el portavoz de la formación independentista en el Senado, Eduard Pujol, en su caso en italiano.

A su llegada al Salón de Pasos Perdidos del Congreso, el Papa ha ido saludando uno por uno al presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado. Pero con Nogueras ha estado más tiempo, ya que ella le ha agarrado la mano y ha empezado a hablarle en inglés para remarcar que ella es catalana. "His Holiness, like Gaudí, I am catalan", le ha dicho.

Según indican desde Junts, Nogueras también le ha pedido que hable en catalán en su visita programada para este martes y miércoles en Barcelona, que incluye una misa en la sagrada Familia de Gaudí. "Hablar en la lengua de la tierra que le recibe es un acto maravilloso de amor y respeto", le ha dicho, deseando al Pontífice que disfrute de su visita a "Catalonia", comunidad a la que ha definido como su nación.

Minutos después, cuando León XIV se ha encontrado con el portavoz de Junts en el Senado, ha recibido el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. También se ha definido como catalán, en su caso añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí.