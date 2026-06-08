Directo | Tercer día del Papa en Madrid: encuentro con Sánchez, discurso en Congreso y acto en Bernabéu

León XIV se convierte este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso

El papa León XIV centra este lunes su agenda en Madrid con una intensa jornada institucional, pastoral y religiosa que incluye encuentros con el presidente del Gobierno, los obispos españoles, víctimas de abusos en la Iglesia y miles de fieles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a las 09:26 horas a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se reúne con León XIV, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio.

La actividad comienza a las 09,30 horas con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, a las 10.30 horas, el Pontífice se traslada al Congreso de los Diputados, donde pronuncia un discurso ante los parlamentarios españoles, convirtiéndose en el primer Papa que interviene en la Cámara Baja.

Sin embargo, no todos los grupos parlamentarios asisten al acto. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG anuncian su ausencia en señal de rechazo a la intervención del jefe de la Iglesia católica en una institución civil del Estado.

Sin embargo, no todos los grupos parlamentarios asisten al acto. Podemos, ERC, EH Bildu y BNG anuncian su ausencia en señal de rechazo a la intervención del jefe de la Iglesia católica en una institución civil del Estado.

A las 11,30 horas, León XIV mantiene un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Tras el saludo institucional y la firma en el libro de honor, comparte un almuerzo con los prelados en la Nunciatura.

Durante la tarde, el Papa celebra una reunión privada con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un encuentro organizado por la Iglesia española y marcado por la confidencialidad para proteger a los participantes.

La agenda pública se reanuda a las 18,00 horas con una visita a la Catedral de la Almudena, donde participa en una oración y homenaje a la patrona de Madrid.

La jornada concluye a las 19,00 horas con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, al que asisten unas 70.000 personas procedentes de parroquias, colegios, hermandades, congregaciones religiosas y movimientos eclesiales. El Pontífice recorre el recinto para saludar a los asistentes antes de clausurar su tercer día de visita en la capital española.