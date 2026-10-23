Anticorrupción pide imputar a Zapatero por presunto delito de malversación por aceptar las joyas

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber cometido un presunto delito de malversación de fondos públicos con penas de prisión al aceptar joyas "de muy significativo valor" por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio del Estado, "como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia".

Así consta en un escrito en el que Anticorrupción señala que en la relación de regalos recibidos por Zapatero durante su mandato no figuran las joyas halladas en su despacho, que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros y que el expresidente también atribuye a un detalle de Arabia Saudí.

"El acta de entrega tuvo lugar el 1 de marzo de 2012 y en la relación de bienes entregados no figuran, en efecto, las joyas encontradas en la oficina de Zapatero el 19 de mayo de 2026", explica Anticorrupción, que señala que sí figura un reloj de sobremesa con esmeraldas del rey Abdullah Ben Abzulazid Al Saud, cuya acta de entrega figura el 1 de marzo de 2012.

El fiscal tacha de "escueta" la justificación de Zapatero, con la que pretende "sin más datos documentales, que el juzgado, en un puro ejercicio de automatismo procesal, emita una comisión rogatoria de Arabia Saudí, y de paso dé por buena su versión del origen de las joyas", indica.

Por ello, ve "injustificado" el envío de dicha comisión rogatoria a un país en el que "no se entregaron los bienes y en relación con un monarca, al parecer, ya fallecido", por lo que, señala, "el foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas".

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La incautación de esas joyas por la Policía llevó al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a investigar a Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando. Además, el instructor le achaca el liderazgo de una supuesta red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Calama pide una copia del acta de los obsequios durante su mandato

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el `caso Plus Ultra`, José Luis Calama, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que aporte una copia del acta sobre "los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011".

Así lo ha acordado Calama en una providencia en el marco de la causa por presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia y que sitúa al ex mandatario socialista como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias, así como por las joyas que intervino la Policía Nacional en su despacho y que Zapatero atribuye a un regalo de Arabia Saudí.

Ahora, el magistrado insta a Patrimonio a que entregue, "a la mayor brevedad y, en todo caso en el plazo de dos días", el "acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011", fechado en marzo de 2012.