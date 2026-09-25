Zapatero recurre la segunda tasación de sus joyas y plantea proponer un perito propio

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de ordenar una segunda tasación de las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho. Su defensa sostiene que no está justificada la necesidad de realizar un nuevo peritaje después del informe elaborado por Ansorena, que valoró las piezas en unos 1,3 millones de euros.

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, cuestiona en el recurso la resolución por "falta de motivación" y considera que no se explica suficientemente cuál es la utilidad de realizar una nueva valoración. La defensa sostiene que las joyas ya fueron examinadas pieza por pieza y plantea que, si el juez mantiene la diligencia, se permita a Zapatero proponer un perito de su elección para que participe en el reconocimiento y en la elaboración del nuevo informe.

Rechazo a la joyería Yanes

La segunda tasación fue encargada por el juez a la joyería Yanes, que deberá analizar, entre otros aspectos, la posible procedencia geográfica de las piezas, los metales empleados, su antigüedad y su valor actual de reposición.

La defensa de Zapatero ya había solicitado que Yanes fuese apartada del encargo. El motivo son unas declaraciones públicas de su director general, Juan Yanes, quien estimó en televisión que el conjunto de las joyas podía alcanzar "un par de millones" de euros. El abogado considera que estas manifestaciones pueden afectar a la imparcialidad de la firma.

Por ello, el recurso solicita que se designe a otro perito distinto de Yanes. En caso de que el juez mantenga la segunda tasación, la defensa comunica su intención de proponer un experto que pueda participar junto al perito designado judicialmente.

Una primera valoración de 1,3 millones

La joyería Ansorena realizó la primera tasación de las piezas y estableció un valor de 1.323.915 euros. Según la documentación aportada por la defensa, las tres piezas de mayor valor concentrarían alrededor del 90% de esa cantidad.

Zapatero ha sostenido ante el juez que las joyas más valiosas fueron un regalo del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz Al Saud, recibido en 2007 durante una visita oficial a España. La defensa ha pedido además colaboración a las autoridades saudíes para tratar de acreditar esta versión.

La investigación sobre las joyas se desarrolla dentro del caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como investigado. La causa continúa abierta y las diligencias judiciales están pendientes de resolución.