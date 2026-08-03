Zapatero recurre la autorización del juez para investigar cuentas bancarias suyas y de su entorno

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del `caso Plus Ultra`, José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros.

En un escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para "ampliar la información que se considere pertinente" sobre los referidos productos bancarios por investigar.

Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a "ampliar la información que se considere pertinente" sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El juez ordenó, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".

Se solicita la suspensión cautelar

Ahora, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.Además, solicita "dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente" y que se fije un término final expreso "al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025".

En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, "bajo la supervisión del instructor", quien se encargue de la "depuración del contenido" de la información bancaria.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso "es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle". "Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales", aduce.

Todo ello se enmarca en el caso Plus Ultra, en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.