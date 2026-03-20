El apagón fue causa de "múltiples factores" pero los expertos europeos evitan señalar culpables

Los expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) presentaron su informe final sobre el apagón que dejó a oscuras España el pasado 28 de abril. En él concluyen que este fue “resultado de múltiples factores que interactuaron entre sí proviniendo de un problema local en el sur de España que escaló muy rápidamente”.

Respecto al o los posibles culpables de este hecho, los expertos se mantienen en su versión de octubre evitando señalar a un único responsable. "No hay un único culpable. Y, de hecho, esa no era nuestra tarea. Nuestra tarea consistía en buscar las razones. Descubrimos que había varios factores que contribuían a ello, y la combinación de estos fue lo que provocó este incidente al final", explicó el director de la investigación, Klaus Kaschnitz, en un briefing con la prensa.

Ourense durante el apagón

Por su parte, el presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, insistió en subrayar que este fue un apagón de una magnitud nunca vista, sin precedentes en las últimas dos décadas. "Este tipo de `blackout` no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro", aseguró.

Reforzar la coordinación entre actores implicados

El informe también habla de la importancia de reforzar tanto la coordinación entre los operadores de redes de transmisión, de distribución, los grandes productores de energía y los consumidores, ya que es "esencial" para gestionar eficazmente sucesos complejos de esta naturaleza, como los marcos regulatorios.

Asimismo recomienda fortalecer las prácticas operativas, mejorar la monitorización del comportamiento del sistema y una mayor coordinación e intercambio de datos entre las partes que actúan en el sistema eléctrico.

Los parques se llenaron de niños jugando en el día siguiente al Gran Apagón, en O Barco de Valdeorras. | La Región

Respecto a estas recomendaciones, Cortinas aseguró que "son técnicamente factibles". "No hay nada en las recomendaciones que no se pueda hacer mañana. Esto no es alta tecnología. El control de voltaje es algo que sabemos hacer para todo tipo de generación desde hace mucho tiempo. Pero ahora necesitamos hacerlo porque ahora sabemos que este tipo de apagón puede ocurrir", dijo.

Asimismo, recalcó que este `blackout` pone sobre la mesa la necesidad de "fortalecer la coordinación" entre todos los agentes del sistema eléctrico -generación, distribución y transmisión.