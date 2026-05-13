Vídeo | Vuelve a ver la procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima

Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.

El fervor religioso por la Virgen de Fátima alcanza su momento más vibrante este miércoles 13 a las 22:45 horas, con la tradicional procesión de las Antorchas hasta la Catedral de San Martiño a la que se suman personas de todas las edades.

Allí, el obispo monseñor Leonardo Lemos presidirá la santa misa antes de que la imagen regrese a su templo luego de ser honrada por miles de fieles. Esta será una cita ineludible donde la luz de miles de velas iluminará nuestras calles, renovando un culto que ya sobrepasa los setenta años.

Vuelve a ver

Vuelve a ver la procesión de las Antorchas con la retrasmisión de Telemiño.