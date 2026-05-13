Vídeo | Vuelve a ver la procesión de las Antorchas en honor a la Virgen de Fátima

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La procesión de las Antorchas pone el punto final a los actos de homenaje a la Virgen de Fátima en la ciudad de Ourense. Personas de todas las edades se dirigirán portando sus velas hasta la Catedral de San Martiño, donde el obispo Leonardo Lemos presidirá la misa

La Región
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Publicado: 13 may 2026 - 21:31 Actualizado: 14 may 2026 - 10:22
Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe.
Fieles de todas las edades portaron sus antorchas y velas encendidas en señal de promesa, agradecimiento y fe. | OSCAR PINAL

El fervor religioso por la Virgen de Fátima alcanza su momento más vibrante este miércoles 13 a las 22:45 horas, con la tradicional procesión de las Antorchas hasta la Catedral de San Martiño a la que se suman personas de todas las edades.

Allí, el obispo monseñor Leonardo Lemos presidirá la santa misa antes de que la imagen regrese a su templo luego de ser honrada por miles de fieles. Esta será una cita ineludible donde la luz de miles de velas iluminará nuestras calles, renovando un culto que ya sobrepasa los setenta años.

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Vuelve a ver la procesión de las Antorchas con la retrasmisión de Telemiño.

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