La fotografía demoscópica entra en hibernación hasta el domingo 29 de noviembre, por la obsoleta ley electoral que impide publicar sondeos cinco días antes de los comicios, pero deja tras de sí una traca final de una veintena de estudios publicados este lunes que ratifican una misma tendencia de fondo: la aritmética parlamentaria sigue inclinándose de forma unánime hacia la suma de PP y Vox, independientemente de la intensidad con la que cada firma mida el arreón socialista que todas detectan en la recta final de campaña. Ni siquiera la entrada en escena de nuevas proyecciones o el ajuste de los trackings de última hora altera el suelo de los 176 escaños que marcan la mayoría absoluta en el Congreso, una barrera que todas las encuestadoras privadas sitúan al alcance del bloque conservador.

La foto fija que arroja este compendio final dibuja un consenso robusto sobre la gobernabilidad, aunque con distintos grados de holgura. En la banda más alta se mantienen Hamalgama Métrica para Vozpópuli, que eleva la alianza entre populares y Vox hasta los 212 diputados, y DYM para 20minutos, con una horquilla de entre 190 y 203 escaños. En una posición igualmente sólida aparece el estudio de Infortécnica para La Región, que otorga a Alberto Núñez Feijóo entre 134 y 140 actas y sitúa la suma del bloque entre los 190 y los 200 representantes. Muy cerca se mueven GESOP para El Periódico (187-199), IMOP Insights para El Confidencial (195) y el trío formado por GAD3 (ABC), SocioMétrica (El Español) y Data10 (OKdiario), todos ellos clavados en los 194 escaños.

El pulso en cabeza

Donde sí se aprecia una mayor fragmentación entre los institutos es en el tamaño de la brecha que separa a Feijóo de Pedro Sánchez. El último tracking de SocioMétrica concede al PP una ventaja de 18 diputados (133 frente a 115), una distancia similar a la que calculan GAD3 (131 a 110) o Celeste-Tel para Onda Cero (130 a 112). En el extremo opuesto, el cierre de campaña detecta un estrechamiento significativo en el duelo bipartidista: 40dB para El País y la SER reduce la diferencia a apenas seis asientos (130 frente a 124), mientras que ElectoPanel de Electomanía la deja en ocho (130 a 122) y Sigma Dos para El Mundo, aprieta al máximo el duelo en caveza, proyectando na horquilla de 124-130 para los populares frente a los 114-120 de los socialistas, con apenas 4 escaños de margen en el límite de las horquillas mínimas y máximas.

La nota más llamativa de esta última oleada la aporta la ecnuestadora francesa Cluster17 para Agenda Pública. Su sondeo introduce una variable inédita entre las firmas privadas al situar al PSOE en cabeza tanto en porcentaje (32,6%) como en escaños (133 frente a los 123 del PP). Sin embargo, el propio estudio confirma la paradoja de este ciclo electoral: el avance socialista se nutre del desgaste de su flanco izquierdo y no impide que la suma de PP y Vox alcance los 180 diputados, cuatro por encima de la mayoría absoluta. Un desenlace similar, aunque con el PP por delante, apuntan Sondaxe para La Voz de Galicia (131 para el PP, 113 para el PSOE y 186 en la suma con Vox) o NC Report para La Razón y Target Point para El Debate, ambas con una horquilla conjunta de entre 186 y 194 actas.

La excepción del CIS

El denominador común que explica la resistencia del PSOE en este tramo decisivo es la concentración del voto útil de ixquierdas a costa de sus socios. Con la excepción de las mediciones que agrupan bajo un mismo paraguas a varias marcas territoriales -como ocurre en Sondaxe (17 escaños) o Sigma Dos (11-14)-, el espacio del Frente Amplio queda reducido a su mínima expresión en los últimos sondeos: SocioMétrica lo rebaja a apenas 5 diputados, Cluster17 a 7 y tanto 40dB como Data10, ElectoPanel y Winston (Artículo14) lo fijan en 9 actas.

Al margen de todo este consenso demoscópico vuelve a situarse el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El nuevo barómetro preelectoral difundido este lunes por el organismo que preside José Félix Tezanos, que optó por publicar únicamente estimación de voto sin reparto de escaños, concede al PSOE una ventaja de casi diez puntos sobre el PP (34,4% frente a 24,7%) y deja la suma porcentual de populares y Vox en el 40,3%, completamente alejada de cualquier opción de gobierno.