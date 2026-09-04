Aprobada la reforma de la financiación autonómica pese al rechazo del PP, Asturias y Castilla-La Mancha

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Con el apoyo de Cataluña y Canarias, el Ministerio de Hacienda ha logrado sacar adelante la propuesta de reforma de la financiación autonómica. Lo hace, sin embargo, con el voto en contra de las comunidades gobernadas por el PP y de las administraciones socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha.

Se trata del primer paso de un largo recorrido legislativo. El texto deberá ser aprobado como anteproyecto en el Consejo de Ministros antes de pasar al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría garantizada.

El PP confía en que el Congreso tumbe el modelo

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha ejercido como portavoz de las comunidades del PP tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). España ha lamentado que la propuesta siga adelante, aunque confía en que las Cortes la rechacen por "privilegiar" a Cataluña.

"Esperamos que este modelo, que solo beneficia a una comunidad autónoma y mantiene los agravios al resto, no se apruebe en el Congreso", ha declarado.

Cuestionada sobre si las autonomías populares se acogerán al sistema si llega a aplicarse, la consejera ha anticipado un proceso "bastante largo" y ha augurado que la iniciativa decaerá dada la "debilidad" del Gobierno.

Junts anuncia una enmienda a la totalidad

Por su parte, el portavoz adjunto de Junts, Josep Maria Cruset, ha confirmado la intención de su formación de presentar una enmienda a la totalidad en la Cámara Baja.

Cruset ha criticado que el acuerdo "confirma que no hay un sistema de financiación singular ni 'llave de la caja' para Cataluña", tildando de "café para todos" la propuesta pactada entre socialistas y ERC.

"Se propone un sistema para los próximos 20 años que resulta claramente insuficiente para las necesidades de la Cataluña actual", ha subrayado, calificando además el acuerdo de "brindis al sol" por carecer del respaldo parlamentario necesario.