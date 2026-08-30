Feijóo advierte que el Estado se encuentra en "fase terminal" e "inhabilitado" para aprobar un nuevo sistema de financiación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado de forma tajante el nuevo modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno central tras su acuerdo con ERC. A su juicio, la propuesta responde exclusivamente a la "supervivencia" de Pedro Sánchez en la Moncloa y se sitúa en lo que califica abiertamente como un "antimodelo". Durante una entrevista en Santiago de Compostela concedida a Europa Press, el dirigente popular ha remarcado que un Ejecutivo que se encuentra "en fase terminal" no se halla "habilitado" para sacar adelante una reforma de este calado para las comunidades autónomas.

Feijóo ha desglosado su dura crítica articulando tres argumentos principales sobre los que apoya su rechazo frontal a la iniciativa del Ministerio de Hacienda. "Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, es un modelo diseñado por un partido independentista de Cataluña", ha aseverado durante la entrevista, subrayando que la maniobra busca responder a compromisos políticos concretos en lugar de atender al interés general.

En esta misma línea, el líder de la oposición ha cuestionado la capacidad operativa del gabinete socialista para estructurar las finanzas de las principales competencias autonómicas. "Este Gobierno está en fase terminal, no puede diseñar el modelo de financiación de futuro de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales de los españoles. No está habilitado para ello", ha reiterado, incidiendo en que una estructura institucional debilitada no debería condicionar los recursos de los servicios públicos esenciales para los próximos años.

Un modelo de financiación que desde el Partido Popular consideran el antimodelo.

El contexto temporal del debate viene marcado por las negociaciones del calendario institucional. A finales de julio, el Ministerio de Hacienda decidió aplazar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —órgano donde se debe abordar formalmente la reforma del modelo— hasta el 4 de septiembre. Esta posposición se produjo tras la solicitud explícita de aplazamiento presentada de forma conjunta por las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Cuestionado sobre la postura con la que las delegaciones territoriales de su partido acudirán a la cita de septiembre, Feijóo ha avanzado un rechazo inequívoco al planteamiento expuesto por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Arcadi España. El líder del PP ha recordado que el borrador del Ejecutivo apenas cuenta hoy en día con el apoyo de Cataluña y Canarias, lo que a su entender demuestra la falta de consenso territorial. "El Gobierno no tiene un modelo de financiación, el Gobierno tiene un modelo de subsistencia", ha apostillado.

Un modelo para comprar la supervivencia de Sánchez.

Para el presidente del Partido Popular, el problema de fondo reside en la orientación de las prioridades de gestión dentro del Ejecutivo central. Feijóo ha manifestado que el Gabinete "no tiene como objetivo el funcionamiento de los servicios públicos", argumentando que la propia administración estatal muestra notables deficiencias en las competencias que le son exclusivas. En concreto, ha señalado que el Ejecutivo es "incapaz de gestionar los que le corresponden", citando materias como "las políticas de interior, las políticas de seguridad, la política exterior, la política de inmigración" o "la política de infancia".

Partiendo de ese diagnóstico, el dirigente popular ha insistido en que las decisiones financieras de la Moncloa están condicionadas por la gobernabilidad a corto plazo. "¿Pero cuál es el modelo del Gobierno? No nos olvidemos, aquí lo que hay detrás es comprar con el dinero de los servicios públicos de los españoles la supervivencia de unos de unos meses más en el Gobierno de España", ha aseverado en el transcurso de la entrevista.

En este marco conceptual ha encuadrado la relevancia del pacto suscrito con ERC. Según la tesis sostenida por Feijóo, la formación independentista "marca la supervivencia" de la legislatura y por esa razón se le ha cedido la iniciativa política en la arquitectura presupuestaria, llegando a señalar al secretario general republicano, Oriol Junqueras, como la persona encargada de "diseñar" y presentar los trazos principales de la reforma.

"¿Quién es el que ha anunciado el nuevo modelo de financiación? El secretario general de ERC saliendo del Palacio de la Moncloa. Un señor que no forma parte, por supuesto, del Gobierno central ni tampoco forma parte del Gobierno de Cataluña", ha concluido Feijóo para afianzar su denuncia sobre la falta de legitimidad institucional del acuerdo.