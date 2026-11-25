Vehículos de la Policía Nacional aparcados en la ciudad de Ourense, en una imagen de archivo.

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 32 años en Bullas (Murcia), ocurrido este miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El principal sospechoso es su novio, que está identificado, pero permanece en paradero desconocido.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda de la calle San Segundo, en el casco urbano del municipio murciano. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

Según las primeras informaciones, la mujer habría sido asesinada con un arma blanca. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar al presunto autor.

El crimen coincide con la jornada del 25N

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su conmoción por el asesinato y ha trasladado su apoyo a los familiares y allegados de la víctima. También ha reclamado unidad y firmeza frente a la violencia machista.

El asesinato se produce durante una jornada dedicada a visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres. La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha informado de ninguna detención.

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