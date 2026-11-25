La violencia contra las mujeres también tiene otras manifestaciones más allá de los asesinatos, por ejemplo en el ámbito sexual.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, llega este año con 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España, de las cuales 8 fueron en la provincia de Ourense. La cifra eleva a 1.388 el número de víctimas mortales de la violencia machista desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse las estadísticas oficiales.

El balance también refleja el impacto de esta violencia en los menores. En lo que va de 2026, 37 niños y niñas han quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas.

Otro de los datos que refleja la dimensión del problema es la ausencia de denuncias previas. Alrededor del 70% de las mujeres asesinadas este año no había denunciado anteriormente a su agresor, una circunstancia que vuelve a poner el foco en las dificultades para detectar y prevenir las situaciones de violencia machista antes de que desemboquen en un desenlace mortal.

La violencia contra las mujeres también tiene otras manifestaciones más allá de los asesinatos. En el ámbito sexual, España registra alrededor de 15 violaciones denunciadas cada día, una cifra que evidencia la persistencia de este tipo de agresiones.

Un 25N marcado por las cifras de la violencia machista

El 25 de noviembre vuelve a situar la violencia contra las mujeres en el centro de la agenda pública. La jornada internacional busca visibilizar las distintas formas de violencia que sufren las mujeres y reclamar medidas para su prevención, atención y erradicación.

Las cifras de este año reflejan que los asesinatos, la violencia sexual y las situaciones de maltrato continúan siendo un problema en España. Detrás de cada dato hay víctimas, familias y menores afectados por una violencia que sigue dejando consecuencias en la sociedad.