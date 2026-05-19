Los dos asesinados en Oviedo son la hermana y el cuñado del detenido

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha confirmado este martes que las dos personas fallecidas en el crimen ocurrido esta madrugada en la calle Vázquez de Mella, en Oviedo, eran la hermana y el cuñado del detenido.

Lastra realizó estas declaraciones ante los medios tras la reunión de la Junta Local de Seguridad de Avilés, donde explicó que el suceso tuvo lugar durante la pasada noche. “Sí, esta noche pasada tuvimos conocimiento con el Cuerpo Nacional de Policía de un doble homicidio. Ya hay un detenido. En la mañana de hoy se hará por parte del Instituto de Medicina Legal las autopsias de los dos fallecidos”, señaló.

Asimismo, precisó que las víctimas tenían relación familiar con el detenido: “En principio son familiares del fallecido y poco más les puedo decir, más que ya está la policía, evidentemente la Policía Científica y la Policía Judicial asegurando el escenario e iniciando todas las investigaciones desde esta misma madrugada”, indicó.

La Jefatura de Policía de Asturias indicó que los agentes continúan recabando pruebas para cerrar la investigación. El juzgado de guardia de Oviedo será informado de las diligencias y deberá decidir sobre la situación procesal del detenido.

Según el testimonio de algunos vecinos del edificio, el arrestado habría manifestado previamente conflictos con las víctimas por la vivienda, e incluso habría advertido en ocasiones anteriores de su intención de atentar contra ellas.