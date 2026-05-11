Condenados a dos años y diez meses los padres acusados de encerrar a sus hijos en Oviedo

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo).

El tribunal condena a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Por el delito de abandono de familia, se condena a cada progenitor a otros seis meses de cárcel.

Según fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias, la sentencia establece que durante 3 años y cuatro meses estarán además inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, además de tener prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, lugar de estudio o lugar que frecuenten.

El tribunal absuelve a los padres de los delitos de detención ilegal de los que también estaban acusados e impone una indemnización para cada menor de 30.000 euros.

Los abogados de la defensa aseguraron que estudiarán detenidamente la sentencia para valorar la posible interposición de recurso.

Por otro lado, Javier Muñoz, abogado de la acusada, ha añadido que también les satisface leer que el tribunal haya acogido la tesis de la defensa, cuando dice que "es beneficioso para los menores que con el tiempo se restablezca la relación paterno filial bajo la supervisión y siguiendo las pautas que se establezcan en su momento" por el Principado de Asturias, que es quien tiene ahora mismo la custodia.