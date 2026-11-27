La mujer de 34 años que fue ingresada tras haber sufrido una agresión con un cuchillo por parte de su expareja en Bilbao ha fallecido en la madrugada de este viernes, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha informado de que está recabando datos ante el asesinato por presunta violencia machista en la capital vizcaína. De confirmarse como crimen machista, sería la víctima mortal número 50 en lo que va de 2026, después de que la cifra oficial se situara en 49 mujeres asesinadas este año.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao, tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la ciudad. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces.

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Sobre las 20:00 horas, la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia doméstica en una vivienda de Bilbao. Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este altercado, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas encontraron a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja, quien también se encontraba en el piso. La víctima, tras recibir una primera atención médica, fue evacuada al centro hospitalario.

Entre tanto, su presunto agresor fue detenido por un delito de homicidio en grado de tentativa. Ambas personas tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica.

A la primera señal de malos tratos, llama al 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal, presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género. Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar). Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.