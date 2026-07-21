Otros dos asesinatos elevan a 31 las víctimas del machismo

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como violencia machista los asesinatos de dos mujeres en apenas 24 horas, ocurridos en Alameda de la Sagra (Toledo) y Antequera (Málaga). Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Igualdad ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio, con el objetivo de analizar estos casos y reforzar la coordinación institucional.

La víctima de Málaga era una mujer de 29 años, presuntamente asesinada este lunes. Tenía dos hijos menores y existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor. En Toledo, la víctima era una mujer de 45 años, presuntamente asesinada por su cónyuge este martes. Tenía un hijo menor y tres mayores, y en este caso no constaban denuncias previas. Ambos crímenes se suman a la estadística oficial de feminicidios.

Con estas confirmaciones, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 31 en 2026 y a 1.372 desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse estos datos. Además, los menores huérfanos por esta violencia suman 20 en 2026 y 530 desde 2013, una cifra que evidencia el impacto estructural de esta lacra.

El Ministerio también actualizó información sobre otros casos recientes. En Almoradí (Alicante), la autopsia ha determinado que la muerte de una mujer de 56 años se debió a causas naturales, descartándose violencia de género. En Benahavís (Málaga), la investigación continúa abierta, con la posibilidad de que no se trate de un feminicidio, según fuentes de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante estos nuevos asesinatos, trasladando su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Ambas han instado a realizar “todos los esfuerzos posibles” desde instituciones, administraciones y sociedad para “llegar a tiempo y evitar más muertes”.

Muertes en los últimos 25 años. | Ministerio de Igualdad

Igualdad recuerda que existen recursos de atención permanente para víctimas y personas del entorno. El 016 ofrece asesoramiento sobre derechos y recursos disponibles, con servicio jurídico de 8,00 a 22,00 y atención en 53 idiomas, además de adaptaciones para situaciones de discapacidad. También están operativos el correo 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el chat accesible desde la web de violencia de género.

En situaciones de emergencia, se puede contactar con el 112, el 091 (Policía Nacional) o el 062 (Guardia Civil). Cuando no sea posible realizar una llamada, la aplicación AlertCops permite enviar una señal de alerta con geolocalización. Igualdad subraya que estos mecanismos pueden ser activados por víctimas o por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso, insistiendo en que “es un deber de toda la sociedad reaccionar”.

A estos casos se suman otros episodios recientes que mantienen en alerta a los servicios especializados y que están siendo analizados por las fuerzas de seguridad y los equipos forenses. En Granada, la muerte de una mujer de 43 años continúa bajo investigación después de que vecinos y familiares trasladaran a los agentes indicios de posibles episodios previos de control y agresiones. En Tenerife, la Guardia Civil revisa el entorno de una mujer hallada sin vida en su domicilio, donde se han detectado elementos que podrían apuntar a un contexto de violencia previa.