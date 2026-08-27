La atención a los menores de Ceuta costará 25 millones

El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, 27 de agosto, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a la atención de la infancia migrante en Ceuta.

La reunión, a la que no acudieron Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en el orden del día, relativo a la ayuda para Ceuta. La propuesta salió adelante con el respaldo de las 14 autonomías presentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Al encuentro acudieron presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras que el resto de comunidades participaron de forma telemática. Aragón, Extremadura y Castilla y León habían comunicado previamente al Ministerio su decisión de no participar, al rechazar "cualquier reparto de menas" desde la ciudad autónoma hacia otros territorios.

En la rueda de prensa posterior, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó la ausencia de estas tres comunidades y acusó a sus presidentes, María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, de "abandonar y castigar" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP. Rego afirmó que "es evidente" que Alberto Núñez Feijóo ha decidido "escoger a Vox antes de escoger a Ceuta" y calificó esta situación de "lamentable".

La ministra explicó además que pretendía incluir en la reunión un nuevo punto para abordar la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio. Sin embargo, señaló que finalmente no fue posible tratarlo porque, según explicó, para ello deberían haber participado todas las comunidades autónomas.

Convocará otra reunión para abordar la situación de Ceuta

Rego lamentó que no hubiera más flexibilidad por parte de las comunidades para poder abordar un punto informativo en el que participase la propia ciudad de Ceuta y pudiera explicar sus necesidades.

La ministra recordó además que el PP ya se había opuesto en la Comisión Sectorial previa a incluir este asunto en la Conferencia Sectorial, por lo que consideró que se había perdido una oportunidad para analizar la situación.

No obstante, anunció que su departamento convocará otra reunión específica para realizar un diagnóstico y continuar desarrollando propuestas. "La urgencia que tiene la ciudad de Ceuta exige que podamos aprovechar los espacios que tenemos de coordinación para hablar de lo que hay", subrayó.

Sobre la cuantía aprobada, Rego reconoció que los 25 millones de euros podrían no ser suficientes y avanzó que el Ministerio ya está trabajando para ampliar esta cantidad. Explicó que la partida fue solicitada el pasado 31 de julio, apenas unas horas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, cuando todavía no se disponía de cifras definitivas sobre el número de menores no acompañados. "Estimamos 25 millones, pero no significa que vaya a ser suficiente", señaló la ministra.

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Sanidad descarta que los migrantes llegados a Ceuta traigan enfermedades

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que los migrantes llegados a Ceuta no traían enfermedades infecciosas y atribuyó el riesgo de patologías a las condiciones de hacinamiento. Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, recordó que enfermedades como la tuberculosis, la sarna, la varicela o el sarampión también están presentes en España. “La tuberculosis, la sarna y la varicela existen en España. Las condiciones de hacinamiento son las que condicionan que los migrantes enfermen”, afirmó. García calificó de “falso y xenófobo” vincular la migración con delincuencia y enfermedades.