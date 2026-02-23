La Audiencia de Madrid anula el juicio por jurado popular a Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido anular la resolución del juez Juan Carlos Peinado que pretendía juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un tribunal popular. En un auto que resuelve varios recursos de las partes, la instancia superior ordena retrotraer las actuaciones a la fase anterior a la transformación del procedimiento, dejando sin efecto los pasos dados para que la causa siguiera la vía del jurado.

Los magistrados critican que los autos de Peinado carecen de fundamentación suficiente, ya que únicamente mencionan a los investigados —Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— sin explicar los indicios verosímiles que sustentan la decisión. Según la Audiencia, esta falta de motivación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener resoluciones debidamente justificadas.

El fallo refuerza la postura de los investigados y de la Fiscalía, que habían recurrido los autos del juez Peinado. La Sección 23 de la Audiencia subraya que no es admisible adaptar la causa a un tribunal popular sin detallar las conductas concretas imputadas y la base indiciaria que sustenta la acusación.

Con esta decisión, el procedimiento vuelve a la fase de instrucción inicial, mientras el juez Peinado deberá reanudar las diligencias con motivaciones claras y precisas que respeten los derechos de los investigados.