La Audiencia de Madrid anula el juicio por jurado popular a Begoña Gómez

CASO BEGOÑA GÓMEZ

La instancia superior considera que los autos del juez Peinado carecen de fundamentación y ordena retrotraer la causa de Begoña Gómez a la fase de instrucción, garantizando su derecho a una resolución debidamente motivada

La Región
La Región
Publicado: 23 feb 2026 - 15:05 Actualizado: 23 feb 2026 - 15:48
Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.
Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. | Europa Press

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido anular la resolución del juez Juan Carlos Peinado que pretendía juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un tribunal popular. En un auto que resuelve varios recursos de las partes, la instancia superior ordena retrotraer las actuaciones a la fase anterior a la transformación del procedimiento, dejando sin efecto los pasos dados para que la causa siguiera la vía del jurado.

Los magistrados critican que los autos de Peinado carecen de fundamentación suficiente, ya que únicamente mencionan a los investigados —Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— sin explicar los indicios verosímiles que sustentan la decisión. Según la Audiencia, esta falta de motivación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener resoluciones debidamente justificadas.

El fallo refuerza la postura de los investigados y de la Fiscalía, que habían recurrido los autos del juez Peinado. La Sección 23 de la Audiencia subraya que no es admisible adaptar la causa a un tribunal popular sin detallar las conductas concretas imputadas y la base indiciaria que sustenta la acusación.

Con esta decisión, el procedimiento vuelve a la fase de instrucción inicial, mientras el juez Peinado deberá reanudar las diligencias con motivaciones claras y precisas que respeten los derechos de los investigados.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats