La Audiencia de Barcelona aplica la amnistía a Marta Rovira tras el delito de desobediencia del 1 de octubre

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la conferencia sobre sus 13 años de mandato, en una imagen de archivo.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha aplicado la Ley de Amnistía a Marta Rovira por el delito de desobediencia por el que estaba procesada en relación con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. La decisión pone fin a la causa que permanecía abierta contra la exsecretaria general de ERC.

En un auto de ocho páginas, el tribunal señala que el caso de Rovira “se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación” de la Ley de Amnistía y que no concurre ninguno de los supuestos de exclusión previstos en la norma. Por ello, considera que puede aplicarse la amnistía en la fase actual del procedimiento, sin necesidad de esperar a la celebración del juicio.

El Supremo remitió la causa a Barcelona

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo se declarase no competente para continuar con la causa en mayo de 2026 y remitiera el procedimiento a la Audiencia Provincial de Barcelona. El Supremo había confirmado el procesamiento de Rovira por un delito de desobediencia, pero dejó en manos del tribunal barcelonés la decisión sobre si debía ser juzgada o si procedía aplicar la amnistía.

Rovira había sido investigada inicialmente por rebelión y posteriormente por sedición por su participación en el proceso independentista. Tras la derogación del delito de sedición, el procedimiento quedó limitado al delito de desobediencia, que fue el que finalmente motivó su procesamiento.

La exdirigente de ERC no llegó a ser juzgada por el Supremo porque se trasladó a Suiza en 2018, donde permaneció hasta su regreso a España en 2024. La causa por desobediencia continuó abierta hasta la resolución adoptada ahora por la Audiencia de Barcelona.

ERC celebra la decisión

Esquerra Republicana ha celebrado la aplicación de la amnistía a su exsecretaria general y ha reclamado que la norma se aplique también en el resto de causas pendientes relacionadas con el procés. El partido sostiene que la decisión llega después de un proceso judicial que se ha prolongado durante años.

La resolución de la Audiencia de Barcelona se produce en un momento en el que la aplicación de la Ley de Amnistía continúa generando decisiones judiciales sobre diferentes causas vinculadas al procés.