TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN
La Audiencia de Madrid confirma que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular
TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y MALVERSACIÓN
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será juzgada por un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, respaldando así la decisión adoptada por el juez Juan Carlos Peinado.
La Sección 23 de la Audiencia ha descartado, sin embargo, que Gómez sea juzgada por los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, al tiempo que ha acordado levantar las medidas cautelares que pesaban sobre ella. De este modo, recupera su pasaporte y deja de tener prohibido salir de España, además de quedar sin efecto la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
En la misma resolución, la Audiencia confirma que también será juzgada Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, por un presunto delito de malversación relacionado con el supuesto desvío de un software, mientras que queda excluida del delito de tráfico de influencias.
Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés continuará siendo investigado en una pieza separada mediante procedimiento abreviado por la adjudicación de contratos públicos.
La decisión supone que el caso continuará su tramitación ante un jurado popular, integrado por nueve ciudadanos, que será el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia de Begoña Gómez en los delitos que permanecen en la causa.
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