Begoña Gómez entrega al juez Peinado los billetes de su viaje a Reino Unido

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha entregado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión correspondientes a su viaje a Reino Unido, realizado con motivo de la graduación de su hija, para acreditar que cumplió con la autorización judicial que le permitió salir temporalmente de España.

La documentación aportada incluye los vuelos de ida a Londres y de regreso desde Bristol. Con ello, su defensa recuerda que Reino Unido ya no estampa sellos de entrada o salida en los pasaportes, por lo que considera que esa circunstancia no puede utilizarse para cuestionar que el viaje se realizó.

Además, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso contra la decisión del magistrado de exigir pruebas adicionales del desplazamiento. En el escrito sostiene que ese requerimiento obliga a su representada a demostrar su inocencia, algo que califica como una "prueba diabólica" y que, a su juicio, resulta contrario a los principios del proceso penal.

La defensa argumenta que, si el juzgado desea verificar la estancia en Reino Unido, debería solicitar la información a las autoridades británicas, como la UK Border Force o la Embajada del Reino Unido en España, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, ya que los registros de entrada y salida se realizan de forma digital.

El recurso añade que la ausencia de un sello físico en el pasaporte no constituye una prueba de que el viaje no se produjera, al tratarse de un procedimiento habitual en los controles fronterizos del Reino Unido.