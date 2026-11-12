La Audiencia Nacional cita como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano dentro de la causa en la que se analiza la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Pérez Triano deberá comparecer ante la magistrada el próximo 18 de noviembre, convirtiéndose así en el primer investigado de este procedimiento judicial.

Relacionado Comienza el desmantelamiento del campamento de migrantes del Puerto de Ceuta

El exdelegado del Gobierno dimitió el pasado septiembre, una decisión que, según explicó él mismo en su momento, había tomado ya hacía algún tiempo y se la había comunicado al ministro y "mando único" para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres. Entonces justificó su abandono de la política alegando que su familia "no se merece esta presión".

Asimismo, Pérez Triano señaló tras dejar el cargo que "semanas antes" ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para cruzar la frontera.