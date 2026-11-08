Comienza el desmantelamiento del campamento de migrantes del Puerto de Ceuta

Efectivos de la Policía Nacional han iniciado a primera hora de la mañana de este domingo el desmantelamiento del campamento de migrantes situado en el puerto de Ceuta, tras tramitarse las primeras resoluciones de devolución para las personas que permanecían acogidas en el recinto.

Los afectados forman parte del colectivo que accedió a la ciudad autónoma durante las entradas registradas los pasados días 30 y 31 de julio. Una vez concluidos los plazos legales y tras ser desestimadas sus peticiones de asilo, se ha procedido a su custodia y traslado hacia el CATE de El Tarajal con el objetivo de tramitar su filiación definitiva y ejecutar su posterior expulsión a Marruecos.

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La intervención se desarrolla en el marco de un amplio despliegue de seguridad que mantiene completamente acordonado el perímetro. La actuación se ha fijado en domingo para evitar incidencias en el entorno urbano y no interferir con los accesos a un centro educativo anexo a la zona de acogida.

Por el momento se desconoce si el desmantelamiento abarcará la totalidad del asentamiento en esta misma jornada. Fuentes policiales apuntan a que la retirada completa estará condicionada por la disponibilidad efectiva de plazas en el resto de recursos de la Ciudad Autónoma, derivándose a parte de los ocupantes tanto al CATE como a las instalaciones del CETI.

El campamento se levantó de forma temporal en la ampliación portuaria sobre una parcela reservada para planes de urbanización inminentes. La ocupación de estos terrenos se ejecutó por instrucción directa del Ministerio de Transportes, pese a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta había votado en contra de ceder dicho suelo.